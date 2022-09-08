***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 15:51
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos 2022 dönemine ait Portföy Dağılım Raporu ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061484
BIST
17:103.467
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 63,73
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
17:1018,2407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0256
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
17:1018,1870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0526
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
17:101.001,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,64
|Açılış
|: 1.001,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.001,12
BIST En Aktif Hisseler17:10
|UNLU
|6,93
|48.691.242
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.221.444.995
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|10.897.333
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.658.422
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.273.957
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,92
|2.016.819
|% -5,16
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|MMCAS
|3,65
|322.970
|% -3,95
|
|AKBNK
|15,54
|12.131.181.210
|% -0,96
|
|YKBNK
|8,50
|10.611.048.528
|% 8,42
|
|THYAO
|73,85
|7.543.237.095
|% -1,14
|
|ISCTR
|11,31
|4.796.519.441
|% 9,91
|
|GARAN
|24,60
|4.540.396.399
|% 2,07
|
|YKBNK
|8,50
|10.611.048.528
|% 8,42
|
|EKGYO
|4,98
|4.273.200.586
|% 2,05
|
|AKBNK
|15,54
|12.131.181.210
|% -0,96
|
|ISCTR
|11,31
|4.796.519.441
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.018.226.697
|% 9,93
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2292
|18,2407
|% 0,14
|
|Euro
|18,1837
|18,1870
|% -0,29
|
|Sterlin
|20,8675
|20,9721
|% -0,47
|
|Frank
|18,6783
|18,7909
|% 0,48
|
|Riyal
|4,8372
|4,8615
|% 0,04
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-10,38
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-5,79
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.756
|6.820
|-75,00
|
|Yarım
|3.292
|3.332
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.668
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,44
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,81
|-0,02
|
|B. Petrol
|89,00
|89,00
|1,00
|
Seans Raporu
17:10
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17:24HKTM
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17:22
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