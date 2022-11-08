***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2022 15:59
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2022 dönemine ait Portföy Dağılım Raporu ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078039
BIST
15:564.382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 50,39
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
15:5618,6156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1386
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6156
En Düşük
18,4157
15:5618,6082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0732
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
15:56999,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,37
|Açılış
|: 999,51
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler15:55
|GUBRF
|162,80
|768.619.609
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|29.736.652
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|CELHA
|25,32
|36.366.295
|% 9,99
|
|DESA
|42,98
|32.964.234
|% 9,98
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|SILVR
|31,42
|47.830.526
|% -8,93
|
|EREGL
|35,88
|11.161.010.213
|% -2,02
|
|THYAO
|114,00
|10.599.720.294
|% 6,34
|
|EKGYO
|5,04
|5.706.480.486
|% 5,22
|
|ASELS
|36,58
|4.855.169.420
|% 2,58
|
|KRDMD
|13,17
|4.037.658.736
|% -4,91
|
|EKGYO
|5,04
|5.706.480.486
|% 5,22
|
|EREGL
|35,88
|11.161.010.213
|% -2,02
|
|KRDMD
|13,17
|4.037.658.736
|% -4,91
|
|SKBNK
|2,13
|585.192.875
|% 2,40
|
|ISCTR
|9,25
|2.404.830.883
|% 0,00
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6064
|18,6081
|% 0,71
|
|Euro
|18,5958
|18,6042
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,2227
|21,3291
|% 0,03
|
|Frank
|18,6708
|18,7833
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9348
|4,9596
|% 0,62
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-2,42
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,64
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.764
|-24,00
|
|Tam
|6.691
|6.740
|-8,00
|
|Yarım
|3.260
|3.295
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,38
|12,41
|0,05
|
|B. Petrol
|97,22
|97,22
|-0,70
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:10DOKTA
Yüzde 6.80 oranında artışla 55.75 lira fiyatla işlem gören hissede 559, 428 adet işlem
-
16:09PSGYO
Yüzde 5.37 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 492, 538 adet işlem
-
16:07DGNMO
Yüzde 6.55 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 199, 461 adet işlem
-
16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 43 artarak (% 1.21 ) 3, 878
-
16:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETILR, ALCTL, DESA, SNKRN, GUBRF, CELHA, IHEVA, GRSEL, SMRTG, OTTO