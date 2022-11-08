***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2022 16:25
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2022 dönemine ait Portföy Dağılım Raporu ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078050
BIST
16:264.382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 50,16
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
16:2618,6220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1450
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6220
En Düşük
18,4157
16:2618,6115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0765
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
16:261.002,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,05
|Açılış
|: 1.002,20
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.002,29
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler16:24
|GUBRF
|162,80
|769.077.403
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|30.241.215
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|CELHA
|25,32
|36.450.560
|% 9,99
|
|DESA
|42,98
|33.045.681
|% 9,98
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|SILVR
|31,08
|62.931.472
|% -9,91
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|EREGL
|35,74
|11.404.819.576
|% -2,40
|
|THYAO
|113,60
|10.878.792.117
|% 5,97
|
|EKGYO
|5,09
|6.096.993.573
|% 6,26
|
|ASELS
|36,76
|4.999.407.276
|% 3,08
|
|KRDMD
|13,15
|4.124.166.410
|% -5,05
|
|EKGYO
|5,09
|6.096.993.573
|% 6,26
|
|EREGL
|35,74
|11.404.819.576
|% -2,40
|
|KRDMD
|13,15
|4.124.166.410
|% -5,05
|
|SKBNK
|2,13
|602.460.394
|% 2,40
|
|ISCTR
|9,27
|2.605.924.445
|% 0,22
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6070
|18,6090
|% 0,71
|
|Euro
|18,6042
|18,6123
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,2223
|21,3287
|% 0,02
|
|Frank
|18,6959
|18,8085
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9345
|4,9592
|% 0,61
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|-0,34
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|5,34
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|-25,00
|
|Tam
|6.698
|6.747
|-1,00
|
|Yarım
|3.264
|3.298
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.649
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,44
|0,08
|
|B. Petrol
|97,52
|97,52
|-0,40
|
Seans Raporu
16:24
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