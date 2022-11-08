***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2022 16:27
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekim 2022 dönemine ait Portföy Dağılım Raporu ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078056
BIST
17:274.342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 10,73
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
17:2718,6059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1289
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
17:2718,6241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0891
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
17:271.002,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,21
|Açılış
|: 1.002,35
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.002,64
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler17:27
|GRSEL
|15,95
|30.984.852
|% 10,00
|
|GUBRF
|162,80
|772.841.176
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|GESAN
|205,80
|256.023.635
|% 9,99
|
|CELHA
|25,32
|37.575.705
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|174.186.018
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|SILVR
|31,08
|73.170.199
|% -9,91
|
|EREGL
|35,64
|12.134.158.847
|% -2,68
|
|THYAO
|113,20
|12.025.912.755
|% 5,60
|
|EKGYO
|5,00
|6.778.154.861
|% 4,38
|
|ASELS
|36,18
|5.468.499.499
|% 1,46
|
|KRDMD
|13,01
|4.456.528.632
|% -6,06
|
|EKGYO
|5,00
|6.778.154.861
|% 4,38
|
|KRDMD
|13,01
|4.456.528.632
|% -6,06
|
|EREGL
|35,64
|12.134.158.847
|% -2,68
|
|ISCTR
|9,16
|2.908.730.532
|% -0,97
|
|SKBNK
|2,10
|642.833.656
|% 0,96
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6018
|18,6059
|% 0,70
|
|Euro
|18,6172
|18,6241
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,2574
|21,3640
|% 0,19
|
|Frank
|18,7147
|18,8274
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9329
|4,9576
|% 0,58
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|2,42
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|6,36
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.705
|6.753
|5,00
|
|Yarım
|3.267
|3.302
|3,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,87
|20,89
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,47
|0,11
|
|B. Petrol
|97,69
|97,69
|-0,23
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
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17:42DGNMO
Yüzde 7.87 oranında artışla 5.76 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 367, 359 adet işlem
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17:41XU100
Endeks 4, 350 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 109, 562.00 milyon TL de
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17:41IHGZT
Yüzde 5.62 oranında artışla 0.94 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 312, 443 adet işlem
-
17:40AKSUE
Yüzde 4.46 oranında artışla 49.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 162, 423 adet işlem
-
17:38PGSUS
Yüzde 6.46 oranında artışla 382.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 403, 673 adet işlem