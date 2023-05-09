***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2023 14:24
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nisan 2023 dönemine ait Portföy Dağılım Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148634
BIST
16:414.550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -11,83
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.513
16:4119,5169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0151
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
16:4121,3858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0709
|Açılış
|: 22,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
16:411.271,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,92
|Açılış
|: 1.271,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.275,59
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler16:41
|OSMEN
|72,10
|19.847.016
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|74.020.672
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,75
|2.944.124
|% 9,97
|
|ULAS
|14,02
|6.730.010
|% 9,96
|
|DAGHL
|13,37
|84.050.033
|% 9,95
|
|GRTRK
|22,70
|821.872.764
|% -9,99
|
|AVHOL
|23,46
|103.288.208
|% -9,98
|
|CWENE
|118,80
|3.177.813.280
|% -9,52
|
|NETAS
|23,94
|124.909.972
|% -9,52
|
|SEKFK
|7,38
|40.809.501
|% -9,45
|
|ISCTR
|12,12
|4.466.879.603
|% 3,50
|
|KCHOL
|86,15
|3.655.490.302
|% 6,89
|
|CWENE
|118,80
|3.177.813.280
|% -9,52
|
|THYAO
|129,70
|3.160.881.047
|% -2,33
|
|AKBNK
|16,75
|2.633.930.771
|% 1,58
|
|ISCTR
|12,12
|4.466.879.603
|% 3,50
|
|YKBNK
|10,26
|2.175.091.763
|% 3,53
|
|AKBNK
|16,75
|2.633.930.771
|% 1,58
|
|SKBNK
|2,24
|277.961.498
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,46
|655.932.326
|% -1,62
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5128
|19,5169
|% 0,08
|
|Euro
|21,3799
|21,3858
|% -0,33
|
|Sterlin
|24,4912
|24,6140
|% -0,18
|
|Frank
|21,7487
|21,8797
|% -0,39
|
|Riyal
|5,1881
|5,2141
|% 0,07
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.028
|2.029
|7,60
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|3,75
|
|Cumhuriyet
|9.259
|9.399
|28,00
|
|Tam
|9.210
|9.445
|29,08
|
|Yarım
|4.555
|4.633
|17,00
|
|Çeyrek
|2.271
|2.309
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,99
|16,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|76,09
|76,09
|-0,92
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:56KAPLM
Yüzde -4.45 oranında düşüşle 73.05 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 213 adet işlem
-
16:55EUPWR
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 62.55 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 590, 450 adet işlem
-
16:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, PETKM, ASELS
-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -32, 76 kaybederek (% -0.80 ) 4, 076
-
16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULAS, TATGD, RHEAG, BRSAN, VANGD, DAGHL, PAMEL, OSMEN