***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2023 14:26
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2023 dönemine ait Portföy Dağılım Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148638
BIST
16:424.547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -15,41
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.513
16:4219,5184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0166
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
16:4221,3909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0658
|Açılış
|: 22,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
16:421.271,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,34
|Açılış
|: 1.271,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.275,59
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler16:42
|OSMEN
|72,10
|19.847.016
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|74.020.672
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,75
|2.944.124
|% 9,97
|
|VKFYO
|5,96
|15.748.192
|% 9,96
|
|ULAS
|14,02
|6.730.010
|% 9,96
|
|GRTRK
|22,70
|821.908.244
|% -9,99
|
|AVHOL
|23,46
|103.288.208
|% -9,98
|
|SEKFK
|7,38
|41.256.082
|% -9,45
|
|CWENE
|119,00
|3.198.864.330
|% -9,37
|
|NETAS
|24,00
|125.074.608
|% -9,30
|
|ISCTR
|12,20
|4.568.709.658
|% 4,18
|
|KCHOL
|86,60
|3.738.489.474
|% 7,44
|
|CWENE
|119,00
|3.198.864.330
|% -9,37
|
|THYAO
|130,20
|3.194.209.871
|% -1,96
|
|AKBNK
|16,91
|2.669.003.557
|% 2,55
|
|ISCTR
|12,20
|4.568.709.658
|% 4,18
|
|YKBNK
|10,33
|2.207.297.553
|% 4,24
|
|AKBNK
|16,91
|2.669.003.557
|% 2,55
|
|SKBNK
|2,26
|281.297.775
|% 0,89
|
|EKGYO
|5,47
|668.092.535
|% -1,44
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5142
|19,5184
|% 0,09
|
|Euro
|21,3807
|21,3909
|% -0,31
|
|Sterlin
|24,5065
|24,6294
|% -0,11
|
|Frank
|21,7589
|21,8900
|% -0,34
|
|Riyal
|5,1887
|5,2147
|% 0,08
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.025
|2.025
|3,82
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|3,54
|
|Cumhuriyet
|9.251
|9.391
|20,00
|
|Tam
|9.210
|9.445
|29,08
|
|Yarım
|4.555
|4.632
|16,00
|
|Çeyrek
|2.270
|2.309
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,50
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,97
|15,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|76,25
|76,25
|-0,76
|