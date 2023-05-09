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***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

09.05.2023 14:27
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Nisan 2023 dönemine ait Portföy Dağılım Raporu ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148642


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BIST En Aktif Hisseler16:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OSMEN 72,10 19.847.016 % 9,99  
PAMEL 176,30 74.020.672 % 9,98  
RHEAG 3,75 2.944.124 % 9,97  
ULAS 14,02 6.730.010 % 9,96  
DAGHL 13,37 84.050.033 % 9,95  
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16:41 Alış Satış %  
Dolar 19,5142 19,5184 % 0,09  
Euro 21,3807 21,3909 % -0,31  
Sterlin 24,4931 24,6159 % -0,17  
Frank 21,7516 21,8826 % -0,38  
Riyal 5,1882 5,2142 % 0,07  
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16:41 Alış Satış %  
Altın Ons 2.029 2.030 8,57  
Altın Gr. 1.270 1.271 2,95  
Cumhuriyet 9.259 9.399 28,00  
Tam 9.217 9.452 36,08  
Yarım 4.552 4.630 14,00  
Çeyrek 2.269 2.308 14,00  
Gümüş.Ons 25,62 25,65 0,08  
Gümüş Gr. 15,98 16,00 -0,03  
B. Petrol 76,26 76,26 -0,75  
Seans Raporu 16:41
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