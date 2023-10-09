***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.10.2023 10:21
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eylül 2023 dönemine ait Portföy Dağılım Raporu ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202026
BIST
'
14:018.363
En Düşük
|Değişim
|: -1,21%
|| -102,32
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.270
En Yüksek
8.384
14:0127,7029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1258
|Açılış
|: 27,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
14:0129,2163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0092
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
14:011.647,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 22,25
|Açılış
|: 1.647,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler14:01
|DMRGD
|19,91
|23.703.412
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|412.431.947
|% 10,00
|
|IDEAS
|82,55
|79.669.723
|% 9,99
|
|SDTTR
|400,10
|370.682.658
|% 9,98
|
|PAPIL
|35,52
|88.329.851
|% 9,97
|
|QNBFB
|303,30
|3.240.457
|% -10,00
|
|QNBFL
|731,20
|10.904.386
|% -10,00
|
|FENER
|113,60
|509.658.423
|% -8,39
|
|MMCAS
|15,00
|800.031
|% -7,12
|
|BASCM
|10,22
|1.504.207
|% -7,09
|
|ASELS
|42,68
|5.316.771.679
|% 4,30
|
|THYAO
|231,40
|3.629.633.926
|% -2,94
|
|TUPRS
|148,80
|3.466.461.832
|% 0,74
|
|PETKM
|23,88
|3.207.796.052
|% 3,38
|
|EREGL
|44,28
|2.549.715.355
|% -1,47
|
|ZOREN
|6,46
|2.159.313.948
|% -5,42
|
|EKGYO
|8,52
|1.636.810.854
|% -1,39
|
|IHLAS
|1,35
|218.746.371
|% -2,17
|
|PETKM
|23,88
|3.207.796.052
|% 3,38
|
|SKBNK
|6,98
|897.717.921
|% 0,72
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6994
|27,7029
|% 0,46
|
|Euro
|29,2003
|29,2163
|% -0,03
|
|Sterlin
|33,5991
|33,7676
|% -0,14
|
|Frank
|30,3081
|30,4907
|% 0,40
|
|Riyal
|7,3629
|7,3998
|% 0,43
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|16,71
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|22,42
|
|Cumhuriyet
|11.366
|11.538
|105,00
|
|Tam
|11.135
|11.217
|210,00
|
|Yarım
|5.585
|5.626
|106,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.813
|53,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,65
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,26
|19,30
|0,13
|
|B. Petrol
|87,67
|87,67
|3,09
|