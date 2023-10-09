***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.10.2023 10:22
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül 2023 dönemine ait Portföy Dağılım Raporu ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202032
BIST
'
10:288.339
En Düşük
|Değişim
|: -1,49%
|| -126,17
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.270
En Yüksek
8.384
10:2827,6979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1208
|Açılış
|: 27,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6500
|
28,1164
En Düşük
27,3469
10:2829,1911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0344
|Açılış
|: 29,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
10:281.647,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 22,23
|Açılış
|: 1.647,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler10:28
|DMRGD
|19,91
|13.881.252
|% 10,00
|
|FORTE
|93,50
|136.377.589
|% 10,00
|
|SDTTR
|400,10
|298.533.826
|% 9,98
|
|PAPIL
|35,52
|73.346.769
|% 9,97
|
|BANVT
|150,30
|30.240.656
|% 9,95
|
|QNBFB
|303,30
|742.478
|% -10,00
|
|QNBFL
|731,20
|3.387.650
|% -10,00
|
|ATSYH
|76,50
|2.270.691
|% -10,00
|
|OTTO
|368,00
|562.672
|% -7,98
|
|SODSN
|71,00
|145.550
|% -7,79
|
|ASELS
|43,08
|2.431.011.053
|% 5,28
|
|TUPRS
|149,40
|1.683.283.298
|% 1,15
|
|THYAO
|231,00
|1.495.748.741
|% -3,10
|
|BRSAN
|796,40
|1.164.390.016
|% -1,96
|
|EREGL
|44,24
|1.043.077.081
|% -1,56
|
|ZOREN
|6,41
|738.682.709
|% -6,15
|
|EKGYO
|8,49
|654.419.184
|% -1,74
|
|KATMR
|3,22
|231.972.990
|% 9,90
|
|ASELS
|43,08
|2.431.011.053
|% 5,28
|
|IHLAS
|1,34
|77.033.476
|% -2,90
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6899
|27,6979
|% 0,44
|
|Euro
|29,1765
|29,1911
|% -0,12
|
|Sterlin
|33,6497
|33,8185
|% 0,01
|
|Frank
|30,2753
|30,4577
|% 0,29
|
|Riyal
|7,3620
|7,3989
|% 0,42
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|18,53
|
|Altın Gr.
|1.647
|1.648
|22,16
|
|Cumhuriyet
|11.263
|11.433
|89,00
|
|Tam
|11.075
|11.199
|192,00
|
|Yarım
|5.555
|5.617
|97,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.808
|48,00
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,32
|19,34
|0,17
|
|B. Petrol
|86,95
|86,95
|2,37
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