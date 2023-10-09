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***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

09.10.2023 10:22
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Eylül 2023 dönemine ait Portföy Dağılım Raporu ektedir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202032


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BIST En Aktif Hisseler10:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DMRGD 19,91 13.881.252 % 10,00  
FORTE 93,50 136.377.589 % 10,00  
SDTTR 400,10 298.533.826 % 9,98  
PAPIL 35,52 73.346.769 % 9,97  
BANVT 150,30 30.240.656 % 9,95  
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10:28 Alış Satış %  
Dolar 27,6899 27,6979 % 0,44  
Euro 29,1765 29,1911 % -0,12  
Sterlin 33,6497 33,8185 % 0,01  
Frank 30,2753 30,4577 % 0,29  
Riyal 7,3620 7,3989 % 0,42  
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10:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.851 1.852 18,53  
Altın Gr. 1.647 1.648 22,16  
Cumhuriyet 11.263 11.433 89,00  
Tam 11.075 11.199 192,00  
Yarım 5.555 5.617 97,00  
Çeyrek 2.769 2.808 48,00  
Gümüş.Ons 21,70 21,73 0,11  
Gümüş Gr. 19,32 19,34 0,17  
B. Petrol 86,95 86,95 2,37  
Seans Raporu 10:28
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