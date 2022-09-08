***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
08.09.2022 17:25
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061611
BIST
17:393.445
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 42,50
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
17:3918,2410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
17:3918,2008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0388
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
17:39999,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -7,58
|Açılış
|: 999,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
999,11
BIST En Aktif Hisseler17:39
|UNLU
|6,93
|50.340.145
|% 10,00
|
|HKTM
|32,12
|272.250.946
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.225.421.864
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|74.111.602
|% 9,98
|
|EUKYO
|4,41
|11.018.101
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.422.814
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,90
|2.099.050
|% -5,35
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|ATAGY
|5,06
|1.918.017
|% -4,17
|
|AKBNK
|15,22
|13.481.708.197
|% -3,00
|
|YKBNK
|8,50
|11.432.328.679
|% 8,42
|
|THYAO
|72,85
|8.247.350.544
|% -2,48
|
|GARAN
|24,16
|4.976.593.029
|% 0,25
|
|ISCTR
|11,31
|4.896.718.362
|% 9,91
|
|YKBNK
|8,50
|11.432.328.679
|% 8,42
|
|EKGYO
|4,92
|4.655.532.342
|% 0,82
|
|AKBNK
|15,22
|13.481.708.197
|% -3,00
|
|ISCTR
|11,31
|4.896.718.362
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.200.930.220
|% 9,93
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2295
|18,2410
|% 0,14
|
|Euro
|18,1923
|18,2008
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,9021
|21,0069
|% -0,31
|
|Frank
|18,6661
|18,7785
|% 0,42
|
|Riyal
|4,8377
|4,8619
|% 0,05
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-11,52
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|-7,53
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.748
|6.822
|-73,00
|
|Yarım
|3.288
|3.333
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.668
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,44
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|-0,06
|
|B. Petrol
|88,79
|88,79
|0,79
|
Seans Raporu
17:39
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17:53GLBMD
Yüzde 9.90 oranında artışla 9.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 345, 899 adet işlem
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 93 artarak (% 1.08 ) 3, 072
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17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MTRKS, ROYAL, ZRGYO, VAKBN, HALKB, DESA, EUKYO, GLBMD, HKTM, ISCTR
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17:52
ISCTR, EMNIS, YONGA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:52
BRKO, ARSAN, YUNSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında