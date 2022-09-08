***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
08.09.2022 17:26
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061616
BIST
17:343.447
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 43,76
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
17:3418,2409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0258
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
17:3418,1999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0397
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
17:34999,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -7,53
|Açılış
|: 999,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
999,11
BIST En Aktif Hisseler17:34
|HKTM
|32,12
|272.195.988
|% 10,00
|
|UNLU
|6,93
|49.847.720
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.225.316.209
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|11.018.101
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.666.431
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.421.686
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,93
|2.051.109
|% -5,07
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|YUNSA
|49,94
|56.904.250
|% -4,42
|
|AKBNK
|15,30
|13.312.284.740
|% -2,49
|
|YKBNK
|8,50
|11.382.075.869
|% 8,42
|
|THYAO
|73,30
|8.138.935.681
|% -1,87
|
|GARAN
|24,32
|4.951.971.200
|% 0,91
|
|ISCTR
|11,31
|4.873.619.949
|% 9,91
|
|YKBNK
|8,50
|11.382.075.869
|% 8,42
|
|EKGYO
|4,94
|4.626.064.909
|% 1,23
|
|AKBNK
|15,30
|13.312.284.740
|% -2,49
|
|ISCTR
|11,31
|4.873.619.949
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.200.226.608
|% 9,93
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2301
|18,2409
|% 0,14
|
|Euro
|18,1898
|18,1999
|% -0,22
|
|Sterlin
|20,9081
|21,0129
|% -0,28
|
|Frank
|18,6745
|18,7870
|% 0,46
|
|Riyal
|4,8371
|4,8614
|% 0,04
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-12,62
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-7,71
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.745
|6.814
|-81,00
|
|Yarım
|3.287
|3.329
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.666
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,41
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|-0,07
|
|B. Petrol
|89,02
|89,02
|1,02
|
Seans Raporu
17:34
daha fazla
-
17:49SNGYO
Yüzde 6.42 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 821, 503 adet işlem
-
17:48KOZAL
Yüzde 5.52 oranında artışla 183.60 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 777, 224 adet işlem
-
17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 55, 33 artarak (% 1.48 ) 3, 784
-
17:47XU100
Endeks 3, 453 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 48 üstünde . İşlem hacmi 101, 592.00 milyon TL de
-
17:46TEZOL
Yüzde 5.75 oranında artışla 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 221, 597 adet işlem