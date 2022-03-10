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***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.03.2022 18:29
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
MEHMET GÜRBÜZ MÜFETTİŞ
MURAT DİRİL MUHASEBE VE OPERASYON MÜDÜRÜ
SERENGİL ÖZÜNLÜ ARAŞTIRMA UZMANI

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
TEVFİK ERASLAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI/GENEL MÜDÜR Düzey3/Türev 200135/300661
ALİ EMRAH YÜCEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Düzey3/Türev 200289/300619
BÜŞRA ÖZCAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ Düzey3/Türev 209524/305966




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009182


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OTTO 34,98 1.031.945 % 10,00  
UZERB 42,90 848.898 % 10,00  
GZNMI 18,63 8.240.254 % 9,98  
KARYE 17,32 67.250.411 % 9,97  
PAPIL 20,00 18.012.642 % 9,95  
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Frank 15,9056 16,0014 % 1,05  
Riyal 3,9426 3,9624 % 1,35  
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Altın Ons 1.990 1.990 -1,13  
Altın Gr. 952 952 13,40  
Cumhuriyet 6.356 6.451 156,00  
Tam 6.327 6.490 179,28  
Yarım 3.058 3.140 86,72  
Çeyrek 1.534 1.570 43,36  
Gümüş.Ons 25,84 25,87 0,11  
Gümüş Gr. 12,36 12,37 0,25  
B. Petrol 113 113 1,64  
Seans Raporu 18:05
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