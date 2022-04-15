***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSerengil Özünlü Yatırım Danışmanı 17.01.2022 0212 950 09 50 serengil.ozunlu@rotaportfoy.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisnası 212247Tuğçe Çelikyürek Operasyon Yönetmeni 21.03.2022 0212 950 09 50 tugce.celikyurek@rotaportfoy.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTEVFİK ERASLAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 25.10.2021 İcrada Görevli - Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Evet 50 Bağımsız Üye Değil Hayır Genel Müdürlük Komitesi (Başkan), Yatırım Komitesi (Başkan), Risk Komitesi (Başkan), İç Kontrol ve Uyum Komitesi (Üye)MERT AYAYDIN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 30.03.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilÖZCAN TÜRKAKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 30.03.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi, İç Kontrol ve Uyum Komitesi, Risk KomitesiUĞUR AYAYDIN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 25.10.2021 İcrada Görevli Değil İpekyol A.Ş. Genel Müdürü Hayır 50 Bağımsız Üye Değil HayırNİLGÜN ERASLAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 25.10.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Risk Komitesi (Üye), Denetim Komitesi (Üye), İç Kontrol ve Uyum Komitesi (Başkan)Şirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviKEREM AKSOY YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE DAĞITIM KANALI/DİREKTÖRMEHMET GÜRBÜZ MÜFETTİŞSERENGİL ÖZÜNLÜ ARAŞTIRMA UZMANI/YATIRIM DANIŞMANITUĞÇE ÇELİKYÜREK OPERASYON YÖNETMENİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021311BIST