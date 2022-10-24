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***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.10.2022 10:10
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TEVFİK ERASLAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 25.10.2021 İcrada Görevli - Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Evet 50 Bağımsız Üye Değil Hayır Genel Müdürlük Komitesi (Başkan), Yatırım Komitesi (Başkan), Risk Komitesi (Başkan), İç Kontrol ve Uyum Komitesi (Üye)
MERT AYAYDIN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 30.03.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
ÖZCAN TÜRKAKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 30.03.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi, İç Kontrol ve Uyum Komitesi, Risk Komitesi
UĞUR AYAYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.10.2021 İcrada Görevli Değil İpekyol A.Ş. Genel Müdürü Hayır 50 Bağımsız Üye Değil Hayır
NİLGÜN ERASLAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 25.10.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Risk Komitesi (Üye), Denetim Komitesi (Üye), İç Kontrol ve Uyum Komitesi (Başkan)

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
KEREM AKSOY YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE DAĞITIM KANALI/DİREKTÖR
ÖZLEM BAYRAKTAR GÖKŞEN BAŞ EKONOMİST
BUKET ÜÇELHAN MUHASEBE MÜDÜRÜ
MEHMET GÜRBÜZ MÜFETTİŞ
TUĞÇE ÇELİKYÜREK OPERASYON YÖNETMENİ
SERENGİL ÖZÜNLÜ ARAŞTIRMA UZMANI/YATIRIM DANIŞMANI
HASİBE KAYNAK OPERASYON UZMANI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073460


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 708,50 178.062.900 % 800,00  
QUAGR 41,84 39.515.866 % 0,00  
KLKIM 34,82 68.871.090 % 0,00  
MERCN 25,72 38.083.895 % 0,00  
MEDTR 31,88 22.115.210 % 0,00  
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Frank 18,5533 18,6650 % 0,01  
Riyal 4,9333 4,9580 % 0,09  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.655 1.655 -2,29  
Altın Gr. 989 990 -0,85  
Cumhuriyet 6.677 6.778 46,00  
Tam 6.701 6.815 106,00  
Yarım 3.265 3.329 49,00  
Çeyrek 1.638 1.665 24,00  
Gümüş.Ons 19,20 19,24 -0,21  
Gümüş Gr. 11,50 11,52 -0,10  
B. Petrol 90,44 90,44 -0,90  
Seans Raporu 09:55
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