***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.12.2022 15:02
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175 İç Kapı No:32 Şişli-İstanbul 0212 950 09 50 0212 950 09 55
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087509
BIST
16:225.123
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 56,79
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
16:2218,6550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0329
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
16:2219,8871
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0123
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
16:221.065,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -16,43
|Açılış
|: 1.065,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler16:22
|ULAS
|11,22
|5.612.308
|% 10,00
|
|EPLAS
|28,82
|38.525.680
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|148.132.301
|% 9,99
|
|RALYH
|43,70
|479.137.847
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|267.145.440
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,22
|420.093.732
|% -9,48
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SILVR
|19,38
|225.843.956
|% -7,27
|
|THYAO
|139,00
|6.748.700.274
|% 1,46
|
|ASELS
|57,40
|6.247.449.751
|% 1,77
|
|ENKAI
|25,62
|5.020.077.584
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,11
|4.579.410.943
|% 4,74
|
|ISCTR
|11,90
|4.569.997.734
|% 6,54
|
|SKBNK
|2,83
|1.651.369.042
|% 4,04
|
|EKGYO
|7,77
|4.253.104.839
|% -2,26
|
|ISCTR
|11,90
|4.569.997.734
|% 6,54
|
|VAKBN
|10,98
|3.065.225.787
|% 3,49
|
|YKBNK
|11,63
|3.184.877.597
|% 4,59
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6454
|18,6550
|% 0,18
|
|Euro
|19,8761
|19,8871
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,8927
|23,0075
|% -0,79
|
|Frank
|20,0409
|20,1616
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9446
|4,9694
|% 0,12
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-29,03
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|-16,18
|
|Cumhuriyet
|7.167
|7.275
|-82,00
|
|Tam
|7.199
|7.248
|-80,00
|
|Yarım
|3.486
|3.544
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.748
|1.771
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|13,88
|13,91
|-0,42
|
|B. Petrol
|82,64
|82,64
|-0,06
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:36ALBRK
Yüzde 4.56 oranında artışla 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 005, 743 adet işlem
-
16:35DITAS
Yüzde 9.83 oranında artışla 31.06 lira fiyatla işlem gören hissede 792, 711 adet işlem
-
16:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, SASA, SISE
-
16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 65, 32 artarak (% 1.48 ) 4, 491
-
16:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ENKAI, EPLAS, KUVVA, PLTUR, OZSUB, BTCIM, ISATR, PEGYO, ULAS, UZERB