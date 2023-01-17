***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.01.2023 17:50
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
KEREM AKSOY YATIRIM DANIŞMANI / DİREKTÖR
ÖZLEM BAYRAKTAR GÖKŞEN BAŞ EKONOMİST
BUKET ÜÇELHAN MUHASEBE / MÜDÜR
MEHMET GÜRBÜZ TEFTİŞ BİRİMİ / MÜFETTİŞ
HAYRİYE HAZAL BATUK İÇ KONTROL/ YÖNETMEN
TUĞÇE ÇELİKYÜREK OPERASYON / MÜDÜR YARDIMCISI
SERENGİL ÖZÜNLÜ ARAŞTIRMA UZMANI / YATIRIM DANIŞMANI
HASİBE KAYNAK OPERASYON / UZMAN
HANDE ÖZDEMİR RİSK BİRİMİ / MÜDÜR YARDIMCISI
SELDA BAŞOĞLU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİRİMİ / YÖNETMEN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102838
BIST
17:415.297
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 89,01
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.339
En Düşük
5.194
17:4118,7995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
17:4120,4213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0885
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,4273
En Düşük
20,2241
17:411.155,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,55
|Açılış
|: 1.155,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler17:39
|PCILT
|32,78
|39.005.966
|% 10,00
|
|BEYAZ
|20,46
|31.891.054
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|20.564.305
|% 10,00
|
|DURDO
|44,22
|21.105.853
|% 10,00
|
|GESAN
|242,50
|631.534.026
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|UZERB
|170,50
|1.221.701
|% -9,31
|
|MSGYO
|6,93
|51.096.911
|% -6,73
|
|POLTK
|1.536,00
|84.656.596
|% -6,34
|
|DIRIT
|6,66
|303.181
|% -4,86
|
|EREGL
|40,96
|11.195.251.921
|% -0,15
|
|KRDMD
|19,78
|10.225.973.360
|% 4,49
|
|THYAO
|146,50
|10.098.197.599
|% 1,45
|
|TUPRS
|570,20
|5.872.283.600
|% 5,53
|
|EKGYO
|8,54
|4.886.032.418
|% 4,40
|
|EKGYO
|8,54
|4.886.032.418
|% 4,40
|
|KRDMD
|19,78
|10.225.973.360
|% 4,49
|
|YKBNK
|9,77
|3.175.849.685
|% 0,41
|
|EREGL
|40,96
|11.195.251.921
|% -0,15
|
|VAKBN
|10,46
|2.662.659.348
|% -0,19
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7892
|18,7924
|% 0,04
|
|Euro
|20,4111
|20,4222
|% 0,44
|
|Sterlin
|23,0048
|23,1202
|% 0,71
|
|Frank
|20,3477
|20,4703
|% 0,75
|
|Riyal
|4,9884
|5,0134
|% 0,02
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-3,42
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.849
|7.912
|12,00
|
|Yarım
|3.825
|3.872
|6,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.936
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,56
|14,58
|-0,13
|
|B. Petrol
|86,20
|86,20
|1,74
|
Seans Raporu
17:39
daha fazla
-
17:54HURGZ
Yüzde 6.14 oranında artışla 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 932, 636 adet işlem
-
17:53PEKGY
Yüzde 6.15 oranında artışla 3.45 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 281, 837 adet işlem
-
17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 99, 47 artarak (% 1.74 ) 5, 806
-
17:52XU100
Endeks 5, 298 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 74 üstünde . İşlem hacmi 113, 827.00 milyon TL de
-
17:52YATAS
Yüzde 5.57 oranında artışla 34.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 329, 318 adet işlem