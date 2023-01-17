***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.01.2023 17:53
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Serengil Özünlü Yatırım Danışmanı 17.01.2022 0212 950 09 50 serengil.ozunlu@rotaportfoy.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisnası 212247
Tuğçe Çelikyürek Operasyon Müdür Yardımcısı 21.03.2022 0212 950 09 50 tugce.celikyurek@rotaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102841
BIST
17:595.312
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 104,77
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.339
En Düşük
5.194
17:5918,7933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
17:5920,3832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0504
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,4273
En Düşük
20,2241
17:591.156,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,60
|Açılış
|: 1.156,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BEYAZ
|20,46
|32.051.952
|% 10,00
|
|DURDO
|44,22
|21.196.681
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|39.278.270
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|20.578.826
|% 10,00
|
|ALFAS
|263,30
|613.161.291
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|UZERB
|170,50
|1.221.701
|% -9,31
|
|POLTK
|1.514,00
|88.070.255
|% -7,68
|
|MSGYO
|6,94
|52.866.843
|% -6,59
|
|DIRIT
|6,66
|503.279
|% -4,86
|
|EREGL
|40,94
|11.674.148.536
|% -0,20
|
|KRDMD
|19,63
|10.928.928.718
|% 3,70
|
|THYAO
|146,60
|10.624.537.739
|% 1,52
|
|TUPRS
|569,90
|6.153.112.663
|% 5,48
|
|EKGYO
|8,60
|5.154.526.267
|% 5,13
|
|EKGYO
|8,60
|5.154.526.267
|% 5,13
|
|KRDMD
|19,63
|10.928.928.718
|% 3,70
|
|YKBNK
|9,81
|3.459.721.386
|% 0,82
|
|EREGL
|40,94
|11.674.148.536
|% -0,20
|
|VAKBN
|10,49
|2.871.524.152
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7899
|18,7933
|% 0,04
|
|Euro
|20,3766
|20,3832
|% 0,25
|
|Sterlin
|23,0321
|23,1477
|% 0,83
|
|Frank
|20,3672
|20,4899
|% 0,84
|
|Riyal
|4,9881
|5,0132
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-3,24
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|-2,55
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.837
|7.901
|1,00
|
|Yarım
|3.819
|3.866
|0,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.933
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,52
|-0,19
|
|B. Petrol
|86,44
|86,44
|1,98
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ENSRI
Yüzde 6.46 oranında artışla 28.34 lira fiyatla işlem gören hissede 847, 841 adet işlem
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.17 oranında artışla 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 133, 191 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, EKGYO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 9 artarak (% 1.62 ) 4, 708
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, PCILT, GESAN, ARCLK, SEGYO, ISGYO, BEYAZ, SOKE, PRDGS, ARMDA