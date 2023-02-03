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***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.02.2023 17:20
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Kerem Aksoy Direktör Yatırım Danışmanı 07.04.2022 0212 950 09 50 kerem.aksoy@rotaportfoy.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 201986
Tuğçe Çelikyürek Operasyon Müdür Yardımcısı 21.03.2022 0212 950 09 50 tugce.celikyurek@rotaportfoy.com.tr

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
KEREM AKSOY YATIRIM DANIŞMANI / DİREKTÖR
ÖZLEM BAYRAKTAR GÖKŞEN BAŞ EKONOMİST
BUKET ÜÇELHAN MUHASEBE / MÜDÜR
MEHMET GÜRBÜZ TEFTİŞ BİRİMİ / MÜFETTİŞ
HAYRİYE HAZAL BATUK İÇ KONTROL/ YÖNETMEN
TUĞÇE ÇELİKYÜREK OPERASYON / MÜDÜR YARDIMCISI
HASİBE KAYNAK OPERASYON / UZMAN
HANDE ÖZDEMİR RİSK BİRİMİ / MÜDÜR YARDIMCISI
SELDA BAŞOĞLU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİRİMİ / YÖNETMEN




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109445


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ISSEN 63,80 44.341.664 % 10,00  
FLAP 13,09 26.711.542 % 10,00  
DITAS 32,12 9.397.906 % 10,00  
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Altın Gr. 1.128 1.129 -26,97  
Cumhuriyet 7.729 7.846 -150,00  
Tam 7.700 7.789 -72,00  
Yarım 3.762 3.812 -35,00  
Çeyrek 1.881 1.906 -17,00  
Gümüş.Ons 22,31 22,35 -1,13  
Gümüş Gr. 13,51 13,53 -0,65  
B. Petrol 79,83 79,83 -2,34  
Seans Raporu 18:05
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