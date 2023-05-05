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***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.05.2023 15:46
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
KEREM AKSOY YATIRIM DANIŞMANI / DİREKTÖR
ÖZLEM BAYRAKTAR GÖKŞEN ARAŞTIRMA BİRİMİ YÖNETİCİSİ/BAŞ EKONOMİST
BUKET ÜÇELHAN MUHASEBE / MÜDÜR
MEHMET GÜRBÜZ TEFTİŞ BİRİMİ / MÜFETTİŞ
HAYRİYE HAZAL BATUK İÇ KONTROL/ YÖNETMEN
TUĞÇE ÇELİKYÜREK OPERASYON / MÜDÜR YARDIMCISI
HASİBE KAYNAK OPERASYON / UZMAN
HANDE ÖZDEMİR RİSK BİRİMİ / MÜDÜR YARDIMCISI
SELDA BAŞOĞLU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİRİMİ / YÖNETMEN
BERK YILMAZ YATIRIM DANIŞMANI / UZMAN

Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İç kontrol sistemi ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Risk yönetim sistemi ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Teftiş birimi ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Araştırma birimi ROTA PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bilgi sistemleri ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147341


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Cumhuriyet 9.168 9.306 -25,00  
Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.499 4.612 -17,00  
Çeyrek 2.229 2.299 -9,00  
Gümüş.Ons 25,36 25,38 -0,68  
Gümüş Gr. 15,85 15,87 -0,46  
B. Petrol 75,33 75,33 2,83  
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