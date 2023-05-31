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***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.05.2023 15:05
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
TEVFİK ERASLAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI/GENEL MÜDÜR Düzey3/Türev 200135/300661
ALİ EMRAH YÜCEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Düzey3/Türev 200289/300619
MEHMET SİNAN VEZİROĞLU PORTFÖY YÖNETİCİSİ/MÜDÜR Düzey3/Türev 208428/304432
SELİN YILDIRIM PORTFÖY YÖNETİCİSİ Düzey3/Türev 210412/305999




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154968


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AVHOL 33,88 179.136.586 % 10,00  
GRTRK 19,26 185.683.114 % 9,99  
KONKA 36,34 56.927.045 % 9,99  
KOPOL 44,12 649.439.018 % 9,97  
CVKMD 152,60 246.088.733 % 9,94  
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16:36 Alış Satış %  
Dolar 20,6953 20,7000 % 1,00  
Euro 22,2136 22,2880 % 1,21  
Sterlin 25,5684 25,6967 % 1,11  
Frank 22,6486 22,7850 % 0,79  
Riyal 5,5032 5,5308 % 1,29  
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16:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.963 1.963 3,97  
Altın Gr. 1.307 1.307 18,87  
Cumhuriyet 9.065 9.202 82,00  
Tam 9.011 9.259 82,37  
Yarım 4.420 4.548 -8,00  
Çeyrek 2.217 2.281 10,00  
Gümüş.Ons 23,29 23,32 0,11  
Gümüş Gr. 15,53 15,55 0,29  
B. Petrol 72,27 72,27 -1,44  
Seans Raporu 16:36
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