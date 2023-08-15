***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.08.2023 15:17
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Tevfik Eraslan 7500000 TRY 40
Uğur Ayaydın 7500000 TRY 40
Evren Üçok 3750000 TRY 20
TOPLAM 18750000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TEVFİK ERASLAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 25.10.2021 İcrada Görevli - Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Evet 40 Bağımsız Üye Değil Hayır Genel Müdürlük Komitesi (Başkan), Yatırım Komitesi (Başkan), Risk Komitesi (Başkan), İç Kontrol ve Uyum Komitesi (Üye)
MERT AYAYDIN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 30.03.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır
ÖZCAN TÜRKAKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 30.03.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Denetim Komitesi, İç Kontrol ve Uyum Komitesi, Risk Komitesi
UĞUR AYAYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.10.2021 İcrada Görevli Değil İpekyol A.Ş. Genel Müdürü Hayır 40 Bağımsız Üye Değil Hayır
NİLGÜN ERASLAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 25.10.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Risk Komitesi (Üye), Denetim Komitesi (Üye), İç Kontrol ve Uyum Komitesi (Başkan)
EBRU TEMİZER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 10.08.2023 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185577
BIST