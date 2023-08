***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Tevfik Eraslan 7500000 TRY 40Uğur Ayaydın 7500000 TRY 40Evren Üçok 3750000 TRY 20TOPLAM 18750000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTEVFİK ERASLAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 25.10.2021 İcrada Görevli - Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Evet 40 Bağımsız Üye Değil Hayır Genel Müdürlük Komitesi (Başkan), Yatırım Komitesi (Başkan), Risk Komitesi (Başkan), İç Kontrol ve Uyum Komitesi (Üye)MERT AYAYDIN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 30.03.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil HayırÖZCAN TÜRKAKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 30.03.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Denetim Komitesi, İç Kontrol ve Uyum Komitesi, Risk KomitesiUĞUR AYAYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.10.2021 İcrada Görevli Değil İpekyol A.Ş. Genel Müdürü Hayır 40 Bağımsız Üye Değil HayırNİLGÜN ERASLAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 25.10.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Risk Komitesi (Üye), Denetim Komitesi (Üye), İç Kontrol ve Uyum Komitesi (Başkan)EBRU TEMİZER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 10.08.2023 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185577BIST