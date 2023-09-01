***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.09.2023 16:51
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
KEREM AKSOY YATIRIM DANIŞMANI / DİREKTÖR
ÖZLEM BAYRAKTAR GÖKŞEN ARAŞTIRMA BİRİMİ YÖNETİCİSİ/BAŞ EKONOMİST
BUKET ÜÇELHAN MUHASEBE / MÜDÜR
DİDEM ÖZER YATIRIM DANIŞMANI / MÜDÜR
MEHMET GÜRBÜZ TEFTİŞ BİRİMİ / MÜFETTİŞ
BÜŞRA ÖZTAŞ İÇ KONTROL/ YÖNETMEN
TUĞÇE ÇELİKYÜREK OPERASYON / MÜDÜR YARDIMCISI
HASİBE KAYNAK OPERASYON / UZMAN
HANDE ÖZDEMİR RİSK BİRİMİ / MÜDÜR YARDIMCISI
SELDA BAŞOĞLU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİRİMİ / YÖNETMEN
BERK YILMAZ YATIRIM DANIŞMANI / UZMAN
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
TEVFİK ERASLAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI/GENEL MÜDÜR Düzey3/Türev 200135/300661
ALİ EMRAH YÜCEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Düzey3/Türev 200289/300619
MEHMET SİNAN VEZİROĞLU PORTFÖY YÖNETİCİSİ/MÜDÜR Düzey3/Türev 208428/304432
NİLGÜN ERASLAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ Düzey3/Türev 201675/302323
SELİN YILDIRIM PORTFÖY YÖNETİCİSİ Düzey3/Türev 210412/305999
ÖNDER ÖZCAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ (GAYRİMENKUL İŞLEMLERİNDEN SORUMLU) Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı 402145
TANKUT TANER ÇELİK PORTFÖY YÖNETİCİSİ Düzey3/Türev 200329/303049
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190882
BIST