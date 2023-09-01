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***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.09.2023 16:51
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
KEREM AKSOY YATIRIM DANIŞMANI / DİREKTÖR
ÖZLEM BAYRAKTAR GÖKŞEN ARAŞTIRMA BİRİMİ YÖNETİCİSİ/BAŞ EKONOMİST
BUKET ÜÇELHAN MUHASEBE / MÜDÜR
DİDEM ÖZER YATIRIM DANIŞMANI / MÜDÜR
MEHMET GÜRBÜZ TEFTİŞ BİRİMİ / MÜFETTİŞ
BÜŞRA ÖZTAŞ İÇ KONTROL/ YÖNETMEN
TUĞÇE ÇELİKYÜREK OPERASYON / MÜDÜR YARDIMCISI
HASİBE KAYNAK OPERASYON / UZMAN
HANDE ÖZDEMİR RİSK BİRİMİ / MÜDÜR YARDIMCISI
SELDA BAŞOĞLU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİRİMİ / YÖNETMEN
BERK YILMAZ YATIRIM DANIŞMANI / UZMAN

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
TEVFİK ERASLAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI/GENEL MÜDÜR Düzey3/Türev 200135/300661
ALİ EMRAH YÜCEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Düzey3/Türev 200289/300619
MEHMET SİNAN VEZİROĞLU PORTFÖY YÖNETİCİSİ/MÜDÜR Düzey3/Türev 208428/304432
NİLGÜN ERASLAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ Düzey3/Türev 201675/302323
SELİN YILDIRIM PORTFÖY YÖNETİCİSİ Düzey3/Türev 210412/305999
ÖNDER ÖZCAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ (GAYRİMENKUL İŞLEMLERİNDEN SORUMLU) Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı 402145
TANKUT TANER ÇELİK PORTFÖY YÖNETİCİSİ Düzey3/Türev 200329/303049




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZENR 59,40 3.672.570.854 % 10,00  
ARSAN 14,08 108.802.823 % 10,00  
ORGE 56,65 232.052.067 % 10,00  
NETAS 58,30 138.215.553 % 10,00  
BRSAN 836,00 2.077.032.599 % 10,00  
daha fazla
17:11 Alış Satış %  
Dolar 26,7114 26,7168 % 0,10  
Euro 28,9021 28,9098 % -0,20  
Sterlin 33,6937 33,8626 % -0,01  
Frank 30,1270 30,3084 % 0,16  
Riyal 7,1002 7,1358 % 0,15  
daha fazla
17:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.941 1.941 0,85  
Altın Gr. 1.667 1.668 3,59  
Cumhuriyet 11.264 11.435 61,00  
Tam 10.997 11.092 -2,00  
Yarım 5.516 5.567 -1,00  
Çeyrek 2.749 2.784 0,00  
Gümüş.Ons 24,37 24,39 -0,06  
Gümüş Gr. 20,97 21,00 0,03  
B. Petrol 88,03 88,03 1,20  
Seans Raporu 17:11
daha fazla
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