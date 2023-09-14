Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.09.2023 17:38
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Tevfik Eraslan 12000000 TRY 40
Uğur Ayaydın 12000000 TRY 40
Evren Üçok 6000000 TRY 20
TOPLAM 30000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195121


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.119
Değişim :  1,31% |  104,86
Açılış :  8.036  
Önceki Kapanış :  8.014  
En Düşük
7.797 En Yüksek
8.119
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ELITE 39,60 44.204.450 % 10,00  
AVHOL 88,55 30.469.847 % 10,00  
BRYAT 2.329,80 684.642.531 % 10,00  
ISATR 665.500,00 665.500 % 10,00  
ISBTR 181.243,80 1.268.707 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,9343 26,9448 % 0,03  
Euro 28,7274 28,7594 % -0,55  
Sterlin 33,3514 33,5186 % -0,59  
Frank 29,9470 30,1274 % -0,25  
Riyal 7,1605 7,1964 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.910 1.911 2,17  
Altın Gr. 1.655 1.656 2,71  
Cumhuriyet 11.217 11.387 -65,00  
Tam 11.012 11.124 19,00  
Yarım 5.523 5.585 9,00  
Çeyrek 2.753 2.793 5,00  
Gümüş.Ons 22,70 22,73 -0,12  
Gümüş Gr. 19,66 19,68 -0,11  
B. Petrol 93,59 93,59 1,71  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru