***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.09.2023 17:38
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Tevfik Eraslan 12000000 TRY 40
Uğur Ayaydın 12000000 TRY 40
Evren Üçok 6000000 TRY 20
TOPLAM 30000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195121
BIST
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18:058.119
En Düşük
|Değişim
|: 1,31%
|| 104,86
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.797
En Yüksek
8.119
18:0526,9448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0091
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
18:0528,7594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1600
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,3961
En Düşük
28,7076
18:051.654,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,95
|Açılış
|: 1.654,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ELITE
|39,60
|44.204.450
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|30.469.847
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.329,80
|684.642.531
|% 10,00
|
|ISATR
|665.500,00
|665.500
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|1.268.707
|% 10,00
|
|USAK
|9,09
|76.440.873
|% -10,00
|
|BALAT
|20,36
|3.654.665
|% -9,99
|
|AYCES
|433,70
|297.631.422
|% -9,98
|
|TDGYO
|12,01
|26.207.339
|% -9,97
|
|KZGYO
|35,60
|1.143.239.769
|% -9,96
|
|SASA
|49,50
|8.282.694.075
|% -0,40
|
|SISE
|56,60
|8.077.504.169
|% 2,44
|
|THYAO
|238,50
|7.849.781.075
|% 2,93
|
|ISCTR
|21,62
|6.139.423.484
|% 0,37
|
|KOZAL
|31,22
|6.111.881.619
|% 2,70
|
|YKBNK
|16,14
|4.697.145.820
|% -1,22
|
|ISCTR
|21,62
|6.139.423.484
|% 0,37
|
|ZOREN
|4,81
|1.331.441.150
|% 0,00
|
|KATMR
|2,01
|546.416.657
|% -3,37
|
|EKGYO
|8,61
|1.964.048.436
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9343
|26,9448
|% 0,03
|
|Euro
|28,7274
|28,7594
|% -0,55
|
|Sterlin
|33,3514
|33,5186
|% -0,59
|
|Frank
|29,9470
|30,1274
|% -0,25
|
|Riyal
|7,1605
|7,1964
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|2,17
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.656
|2,71
|
|Cumhuriyet
|11.217
|11.387
|-65,00
|
|Tam
|11.012
|11.124
|19,00
|
|Yarım
|5.523
|5.585
|9,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.793
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,66
|19,68
|-0,11
|
|B. Petrol
|93,59
|93,59
|1,71
|