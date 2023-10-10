***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.10.2023 16:43
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İç kontrol sistemi ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Risk yönetim sistemi ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Teftiş birimi ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Araştırma birimi ROTA PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bilgi sistemleri BEAKWİSE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK AŞ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203873
BIST
'
18:058.443
En Düşük
|Değişim
|: 3,04%
|| 249,35
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.451
18:0527,7284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0596
|Açılış
|: 27,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9772
En Düşük
27,6377
18:0529,4436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1593
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,6689
En Düşük
29,2127
18:051.656,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,70
|Açılış
|: 1.656,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.651,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BVSAN
|110,00
|545.879.556
|% 10,00
|
|ESCOM
|59,95
|107.169.743
|% 10,00
|
|FONET
|27,50
|86.765.822
|% 10,00
|
|TSPOR
|3,85
|234.216.396
|% 10,00
|
|BFREN
|11.939,70
|113.552.572
|% 10,00
|
|IHAAS
|22,32
|738.886.177
|% -10,00
|
|KUVVA
|67,15
|7.586.691
|% -3,45
|
|IDEAS
|80,20
|63.705.898
|% -2,85
|
|OFSYM
|81,00
|454.853.269
|% -2,70
|
|YKSLN
|15,32
|90.155.251
|% -2,54
|
|THYAO
|238,10
|7.710.322.661
|% 4,80
|
|ASELS
|42,88
|5.710.724.840
|% -2,28
|
|PETKM
|24,64
|5.661.809.736
|% 6,30
|
|EREGL
|45,08
|5.192.302.081
|% 4,16
|
|TUPRS
|147,60
|4.726.070.516
|% -0,20
|
|ZOREN
|6,39
|3.501.313.221
|% 3,90
|
|EKGYO
|8,40
|2.994.076.366
|% 2,56
|
|KATMR
|3,20
|1.143.862.887
|% -0,62
|
|SKBNK
|7,60
|2.308.316.608
|% 9,35
|
|ODAS
|13,65
|3.864.705.490
|% 9,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7234
|27,7273
|% 0,21
|
|Euro
|29,4272
|29,4459
|% 0,55
|
|Sterlin
|33,8923
|34,0623
|% 0,32
|
|Frank
|30,5004
|30,6841
|% 0,28
|
|Riyal
|7,3693
|7,4063
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-0,95
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.656
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|11.506
|11.680
|135,00
|
|Tam
|11.251
|11.363
|31,00
|
|Yarım
|5.643
|5.699
|16,00
|
|Çeyrek
|2.813
|2.849
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,85
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,41
|19,43
|-0,06
|
|B. Petrol
|87,23
|87,23
|-0,92
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 178, 9 artarak (% 2.50 ) 7, 321
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, YEOTK, KONTR, KONYA, TSPOR, ALMAD, BUCIM, HATSN, DOBUR, KSTUR
-
17:59
QNBFL, NUGYO, PRDGS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ZGOLD, DITAS, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 252 hisse senedinden 224 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 22 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 6 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem