***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.11.2023 17:14
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 11625000 TRY 38,75 Yönetim Kuruluna 2 aday gösterme imtiyazı İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 11625000 TRY 38,75 Yönetim Kuruluna 2 aday gösterme imtiyazı İşlem Görmüyor
C Nama 1 TRY 6000000 TRY 20 Yönetim Kuruluna 1 aday gösterme imtiyazı, Tasfiye payı imtiyazı İşlem Görmüyor
A Nama 1 TRY 375000 TRY 1,25 İmtiyaz bulunmamaktadır. İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 375000 TRY 1,25 İmtiyaz bulunmamaktadır. İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Tevfik Eraslan 11625000 TRY 38,75
Uğur Ayaydın 11625000 TRY 38,75
Evren Üçok 6000000 TRY 20
Ali Emrah Yücel 750000 TRY 2,5
TOPLAM 30000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217017
BIST