***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.01.2024 14:48
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Kerem Aksoy Direktör Yatırım Danışmanı 07.04.2022 0212 950 09 50 kerem.aksoy@rotaportfoy.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 201986
Tuğçe Çelikyürek Operasyon Müdürü 21.03.2022 0212 950 09 50 tugce.celikyurek@rotaportfoy.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
KEREM AKSOY YATIRIM DANIŞMANI / DİREKTÖR
ÖZLEM BAYRAKTAR GÖKŞEN ARAŞTIRMA BİRİMİ YÖNETİCİSİ/BAŞ EKONOMİST
DİDEM ÖZER MÜDÜR
SELİN AKDEMİR YATIRIM DANIŞMANI / MÜDÜR
SELMA ÇELİK YATIRIM DANIŞMANI / MÜDÜR
BUKET ÜÇELHAN İNSAN KAYNAKLARI / MÜDÜR
ULAŞ VERGİLİ MUHASEBE / MÜDÜR
TUĞÇE ÇELİKYÜREK OPERASYON / MÜDÜR
HANDE ÖZDEMİR RİSK BİRİMİ / MÜDÜR
MEHMET GÜRBÜZ TEFTİŞ BİRİMİ / MÜFETTİŞ
BÜŞRA ÖZTAŞ İÇ KONTROL/ YÖNETMEN
SELDA BAŞOĞLU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİRİMİ / YÖNETMEN
HASİBE KAYNAK OPERASYON / YÖNETMEN
ALPER TOPRAK OPERASYON / YÖNETMEN
BERK YILMAZ UZMAN
ÖNDER ÖZCAN GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231316
BIST