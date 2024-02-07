***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.02.2024 15:08
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
KEREM AKSOY YATIRIM DANIŞMANI / DİREKTÖR
ÖZLEM BAYRAKTAR GÖKŞEN ARAŞTIRMA BİRİMİ YÖNETİCİSİ/BAŞ EKONOMİST
SEHER ÜSTÜN ERSOY YATIRIM DANIŞMANI / DİREKTÖR
SELMA ÇELİK YATIRIM DANIŞMANI / MÜDÜR
BUKET ÜÇELHAN İNSAN KAYNAKLARI / MÜDÜR
ULAŞ VERGİLİ MUHASEBE / MÜDÜR
TUĞÇE ÇELİKYÜREK OPERASYON / MÜDÜR
HANDE ÖZDEMİR RİSK BİRİMİ / MÜDÜR
MEHMET GÜRBÜZ TEFTİŞ BİRİMİ / KIDEMLİ MÜFETTİŞ
BÜŞRA ÖZTAŞ İÇ KONTROL/ YÖNETMEN
HASİBE KAYNAK OPERASYON / YÖNETMEN
ALPER TOPRAK OPERASYON / YÖNETMEN
ÖNDER ÖZCAN GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
TEVFİK ERASLAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI/GENEL MÜDÜR Düzey3/Türev 200135/300661
ALİ EMRAH YÜCEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Düzey3/Türev 200289/300619
MEHMET SİNAN VEZİROĞLU PORTFÖY YÖNETİCİSİ/MÜDÜR Düzey3/Türev 208428/304432
SELİN YILDIRIM PORTFÖY YÖNETİCİSİ Düzey3/Türev 210412/305999
TANKUT TANER ÇELİK PORTFÖY YÖNETİCİSİ Düzey3/Türev 200329/303049
SELİN AKDEMİR PORTFÖY YÖNETİCİSİ Düzey3/Türev 203552/301462
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247567
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