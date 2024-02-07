Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.02.2024 15:08
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
KEREM AKSOY YATIRIM DANIŞMANI / DİREKTÖR
ÖZLEM BAYRAKTAR GÖKŞEN ARAŞTIRMA BİRİMİ YÖNETİCİSİ/BAŞ EKONOMİST
SEHER ÜSTÜN ERSOY YATIRIM DANIŞMANI / DİREKTÖR
SELMA ÇELİK YATIRIM DANIŞMANI / MÜDÜR
BUKET ÜÇELHAN İNSAN KAYNAKLARI / MÜDÜR
ULAŞ VERGİLİ MUHASEBE / MÜDÜR
TUĞÇE ÇELİKYÜREK OPERASYON / MÜDÜR
HANDE ÖZDEMİR RİSK BİRİMİ / MÜDÜR
MEHMET GÜRBÜZ TEFTİŞ BİRİMİ / KIDEMLİ MÜFETTİŞ
BÜŞRA ÖZTAŞ İÇ KONTROL/ YÖNETMEN
HASİBE KAYNAK OPERASYON / YÖNETMEN
ALPER TOPRAK OPERASYON / YÖNETMEN
ÖNDER ÖZCAN GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
TEVFİK ERASLAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI/GENEL MÜDÜR Düzey3/Türev 200135/300661
ALİ EMRAH YÜCEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Düzey3/Türev 200289/300619
MEHMET SİNAN VEZİROĞLU PORTFÖY YÖNETİCİSİ/MÜDÜR Düzey3/Türev 208428/304432
SELİN YILDIRIM PORTFÖY YÖNETİCİSİ Düzey3/Türev 210412/305999
TANKUT TANER ÇELİK PORTFÖY YÖNETİCİSİ Düzey3/Türev 200329/303049
SELİN AKDEMİR PORTFÖY YÖNETİCİSİ Düzey3/Türev 203552/301462




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247567


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:468.893
Değişim :  0,27% |  23,76
Açılış :  8.912  
Önceki Kapanış :  8.869  
En Düşük
8.848 En Yüksek
8.940
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMRTG 71,55 1.262.327.035 % 9,99  
AVHOL 56,70 140.562.450 % 9,99  
KARYE 50,70 184.007.991 % 9,98  
OBASE 53,10 114.891.508 % 9,98  
BRKVY 92,55 146.139.876 % 9,98  
daha fazla
16:45 Alış Satış %  
Dolar 30,5947 30,6006 % 0,16  
Euro 32,9794 32,9892 % 0,29  
Sterlin 38,5256 38,7188 % 0,36  
Frank 34,9677 35,1784 % -0,08  
Riyal 8,1335 8,1743 % 0,12  
daha fazla
16:45 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,31 22,34 % 0,66  
Platin 886,65 888,85 % 0,66  
Paladyum 932,14 936,68 % 0,66  
Brent Pet. 78,97 78,97 % 0,66  
Altın Ons 2.036,12 2.036,37 % 0,66  
Seans Raporu 16:45
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru