***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 33.333.332Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 11625000 TRY 34,875 Yönetim Kuruluna 2 aday gösterme imtiyazı İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 11625000 TRY 34,875 Yönetim Kuruluna 2 aday gösterme imtiyazı İşlem GörmüyorC Nama 1 TRY 6000000 TRY 18 Yönetim Kuruluna 1 aday gösterme imtiyazı, Tasfiye payı imtiyazı İşlem GörmüyorD Nama 1 TRY 3333332 TRY 10 İmtiyaz bulunmamaktadır. İşlem GörmüyorA Nama 1 TRY 375000 TRY 1,125 İmtiyaz bulunmamaktadır. İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 375000 TRY 1,125 İmtiyaz bulunmamaktadır. İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Tevfik Eraslan 11625000 TRY 34,875Uğur Ayaydın 11625000 TRY 34,875Evren Üçok 6000000 TRY 18Murat Çetinkaya 1666666 TRY 5Özhan Olcay 1333333 TRY 4Ali Emrah Yücel 750000 TRY 2,25Defne Olcay 333333 TRY 1TOPLAM 30000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTEVFİK ERASLAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 25.10.2021 İcrada Görevli - Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Evet 40 Bağımsız Üye Değil Hayır Genel Müdürlük Komitesi (Başkan), Yatırım Komitesi (Başkan)MERT AYAYDIN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 30.03.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil HayırÖZCAN TÜRKAKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 30.03.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Denetim Komitesi, İç Kontrol ve Uyum Komitesi, Risk KomitesiUĞUR AYAYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.10.2021 İcrada Görevli Değil İpekyol A.Ş. Genel Müdürü Hayır 40 Bağımsız Üye Değil HayırNİLGÜN ERASLAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 25.10.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Risk Komitesi (Üye), Denetim Komitesi (Üye), İç Kontrol ve Uyum Komitesi (Başkan)MUSTAFA NURİ TOKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257418BIST