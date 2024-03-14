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***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.03.2024 17:23
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
TEVFİK ERASLAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI/GENEL MÜDÜR Düzey3/Türev 200135/300661
ALİ EMRAH YÜCEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Düzey3/Türev 200289/300619
MEHMET SİNAN VEZİROĞLU PORTFÖY YÖNETİCİSİ/MÜDÜR Düzey3/Türev 208428/304432
DİDEM MADEN PORTFÖY YÖNETİCİSİ/MÜDÜR Düzey3/Türev 200851/300261
SELİN YILDIRIM PORTFÖY YÖNETİCİSİ Düzey3/Türev 210412/305999
TANKUT TANER ÇELİK PORTFÖY YÖNETİCİSİ Düzey3/Türev 200329/303049
SELİN AKDEMİR PORTFÖY YÖNETİCİSİ Düzey3/Türev 203552/301462




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258835


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KERVN 1,98 4.458.372 % 10,00  
ISATR 1.724.460,00 1.724.460 % 10,00  
CMENT 616,00 8.302.448 % 10,00  
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Frank 36,6980 36,8819 % -0,87  
Riyal 8,6399 8,6832 % -0,42  
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Gümüş ONS 24,79 24,83 % 0,66  
Platin 931,37 932,84 % 0,66  
Paladyum 1.065,63 1.069,10 % 0,66  
Brent Pet. 85,12 85,12 % 0,66  
Altın Ons 2.159,35 2.159,65 % 0,66  
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