***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Tevfik Eraslan 11625000 TRY 34,875Uğur Ayaydın 11625000 TRY 34,875Evren Üçok 6000000 TRY 18Murat Çetinkaya 1666666 TRY 5Özhan Olcay 1333333 TRY 4Ali Emrah Yücel 750000 TRY 2,25Defne Olcay 333333 TRY 1TOPLAM 33333332 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264377BIST