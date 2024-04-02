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***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.04.2024 12:26
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Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
KEREM AKSOY YATIRIM DANIŞMANI / DİREKTÖR
ÖZLEM BAYRAKTAR GÖKŞEN ARAŞTIRMA BİRİMİ YÖNETİCİSİ/BAŞ EKONOMİST
SEHER ÜSTÜN ERSOY YATIRIM DANIŞMANI / DİREKTÖR
ULAŞ VERGİLİ MUHASEBE VE İD.İŞLER / DİREKTÖR
SELMA ÇELİK YATIRIM DANIŞMANI / MÜDÜR
BUKET ÜÇELHAN İNSAN KAYNAKLARI / MÜDÜR
TUĞÇE ÇELİKYÜREK OPERASYON / MÜDÜR
HANDE ÖZDEMİR RİSK BİRİMİ / MÜDÜR
MEHMET GÜRBÜZ TEFTİŞ BİRİMİ / KIDEMLİ MÜFETTİŞ
BÜŞRA ÖZTAŞ İÇ KONTROL/ YÖNETMEN
HASİBE KAYNAK OPERASYON / YÖNETMEN
ALPER TOPRAK OPERASYON / YÖNETMEN
TAYFUN AL YATIRIM DANIŞMANI / YÖNETMEN
ELVAN İLERİ YATIRIM DANIŞMANI / YÖNETMEN
ÖNDER ÖZCAN GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI
TUĞBA BALTUTAR MUHASEBE UZMANI
ABDULLAH BUĞRA CAN ERGÜN YATIRIM DANIŞMANI / UZMAN
RIZA BARIŞ UZMAN YARDIMCISI




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FMIZP 371,25 99.671.265 % 10,00  
KARTN 154,00 39.033.788 % 10,00  
ISATR 2.086.585,00 2.086.585 % 10,00  
BJKAS 57,85 101.951.460 % 9,98  
ODINE 70,60 227.625.696 % 9,97  
daha fazla
13:42 Alış Satış %  
Dolar 32,2123 32,2299 % 0,16  
Euro 34,6381 34,6649 % -0,03  
Sterlin 40,5597 40,7630 % 0,45  
Frank 35,5524 35,7307 % -0,06  
Riyal 8,6100 8,6532 % 0,38  
daha fazla
13:42 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,64 25,67 % 0,66  
Platin 917,49 918,98 % 0,66  
Paladyum 1.025,44 1.029,73 % 0,66  
Brent Pet. 88,90 88,90 % 0,66  
Altın Ons 2.262,39 2.262,78 % 0,66  
Seans Raporu 13:42
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