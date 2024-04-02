***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.04.2024 12:26
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
KEREM AKSOY YATIRIM DANIŞMANI / DİREKTÖR
ÖZLEM BAYRAKTAR GÖKŞEN ARAŞTIRMA BİRİMİ YÖNETİCİSİ/BAŞ EKONOMİST
SEHER ÜSTÜN ERSOY YATIRIM DANIŞMANI / DİREKTÖR
ULAŞ VERGİLİ MUHASEBE VE İD.İŞLER / DİREKTÖR
SELMA ÇELİK YATIRIM DANIŞMANI / MÜDÜR
BUKET ÜÇELHAN İNSAN KAYNAKLARI / MÜDÜR
TUĞÇE ÇELİKYÜREK OPERASYON / MÜDÜR
HANDE ÖZDEMİR RİSK BİRİMİ / MÜDÜR
MEHMET GÜRBÜZ TEFTİŞ BİRİMİ / KIDEMLİ MÜFETTİŞ
BÜŞRA ÖZTAŞ İÇ KONTROL/ YÖNETMEN
HASİBE KAYNAK OPERASYON / YÖNETMEN
ALPER TOPRAK OPERASYON / YÖNETMEN
TAYFUN AL YATIRIM DANIŞMANI / YÖNETMEN
ELVAN İLERİ YATIRIM DANIŞMANI / YÖNETMEN
ÖNDER ÖZCAN GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI
TUĞBA BALTUTAR MUHASEBE UZMANI
ABDULLAH BUĞRA CAN ERGÜN YATIRIM DANIŞMANI / UZMAN
RIZA BARIŞ UZMAN YARDIMCISI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265589
BIST