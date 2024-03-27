***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Çağdaş Faktoring A.Ş. ("Şirket")'ye yönelik Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından "Şirket"in kredi notları aşağıdaki şekilde revize edilmiştir "KR AA" olan Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu "KR AA+" olarak belirlenmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu "KR A-1" olarak teyit edilmiştir. Görünümler "Durağan" olarak değerlendirilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263424BIST