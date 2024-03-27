***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
27.03.2024 18:57
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Çağdaş Faktoring A.Ş. ("Şirket")'ye yönelik Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından "Şirket"in kredi notları aşağıdaki şekilde revize edilmiştir "KR AA" olan Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu "KR AA+" olarak belirlenmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu "KR A-1" olarak teyit edilmiştir. Görünümler "Durağan" olarak değerlendirilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263424
BIST
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18:008.807
En Düşük
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,66
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.906
18:0032,2739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1005
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2779
En Düşük
32,1073
18:0035,1355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,2714
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1764
En Düşük
34,7919
18:002.273,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 20,50
|Açılış
|: 2.273,88
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.278,49
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AGROT
|39,16
|852.715.874
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|99.822.031
|% 10,00
|
|GUBRF
|166,10
|2.407.959.217
|% 10,00
|
|TETMT
|13.200,00
|47.293.640
|% 10,00
|
|YKSLN
|23,10
|107.688.171
|% 10,00
|
|DERHL
|9,36
|42.991.650
|% -10,00
|
|PEKGY
|11,44
|1.192.551.444
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.105,00
|13.394.370
|% -9,99
|
|BRKSN
|47,98
|67.838.879
|% -9,98
|
|SODSN
|225,30
|11.671.892
|% -9,97
|
|THYAO
|282,75
|8.661.406.273
|% -0,88
|
|PETKM
|20,00
|5.140.499.960
|% -6,10
|
|ISCTR
|10,84
|3.844.244.990
|% -2,52
|
|ASELS
|55,70
|3.824.808.608
|% 5,09
|
|YKBNK
|26,42
|3.671.514.267
|% -0,83
|
|ISCTR
|10,84
|3.844.244.990
|% -2,52
|
|ZOREN
|5,51
|1.882.941.170
|% 1,29
|
|PETKM
|20,00
|5.140.499.960
|% -6,10
|
|EKGYO
|9,43
|1.854.121.089
|% 1,18
|
|AKFGY
|2,14
|320.552.860
|% 4,90
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2659
|32,2722
|% 0,31
|
|Euro
|35,1119
|35,1387
|% 0,79
|
|Sterlin
|41,0294
|41,2351
|% 0,29
|
|Frank
|35,8882
|36,0681
|% 0,13
|
|Riyal
|8,6692
|8,7126
|% 0,30
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,55
|24,58
|% 0,66
|
|Platin
|898,24
|898,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|980,87
|982,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,39
|85,39
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.192,10
|2.192,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
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17:59INGRM
Yüzde 5.86 oranında artışla 596.00 lira fiyatla işlem gören hissede 301, 231 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 67 artarak (% 0.13 ) 9, 531
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17:58XU100
Endeks 8, 817 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 78, 057.00 milyon TL de
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17:58HDFGS
Yüzde 5.47 oranında artışla 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 381, 205 adet işlem
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17:57YESIL
Yüzde 6.85 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 531, 656 adet işlem