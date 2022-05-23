***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
23.05.2022 13:14
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rota Portföy İkinci Serbest (TL) Fon yatırımcı bilgi formu ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031708
BIST
14:272.360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -12,69
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
14:2715,7991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0737
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
14:2716,8490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0479
|Açılış
|: 16,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
14:27943,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,92
|Açılış
|: 943,47
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
940,41
BIST En Aktif Hisseler14:27
|IMASM
|51,55
|7.152.568
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|17.241.297
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|14.062.395
|% 9,87
|
|EMNIS
|24,06
|268.540
|% 9,86
|
|DAGHL
|25,98
|2.950.329
|% 9,71
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,12
|21.464.002
|% -9,24
|
|POLTK
|641,90
|25.979.939
|% -8,69
|
|OZRDN
|9,41
|1.410.613
|% -5,90
|
|ESCOM
|13,42
|19.552.977
|% -5,82
|
|THYAO
|42,84
|2.229.449.005
|% -0,05
|
|ASELS
|23,36
|1.482.090.579
|% 2,55
|
|GARAN
|15,70
|1.338.070.152
|% -3,38
|
|SISE
|19,04
|1.207.508.628
|% -1,96
|
|KARSN
|5,79
|933.195.918
|% 2,84
|
|SKBNK
|1,25
|401.619.239
|% 4,17
|
|KARSN
|5,79
|933.195.918
|% 2,84
|
|YKBNK
|4,32
|648.642.087
|% -0,23
|
|EKGYO
|2,58
|350.285.661
|% -1,90
|
|GARAN
|15,70
|1.338.070.152
|% -3,38
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7730
|15,7991
|% -0,46
|
|Euro
|16,8316
|16,8490
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,8166
|19,9160
|% 0,25
|
|Frank
|16,2744
|16,3724
|% 0,34
|
|Riyal
|4,1950
|4,2160
|% -0,56
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|13,83
|
|Altın Gr.
|944
|944
|1,89
|
|Cumhuriyet
|6.286
|6.381
|-3,00
|
|Tam
|6.259
|6.417
|4,68
|
|Yarım
|3.025
|3.104
|2,26
|
|Çeyrek
|1.517
|1.552
|1,13
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,14
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,12
|