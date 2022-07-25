***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
25.07.2022 12:34
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Rota Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047527
BIST
16:562.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 32,64
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
16:5617,8398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1126
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
16:5618,2922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1690
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
16:56986,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,93
|Açılış
|: 986,91
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler16:53
|INTEM
|73,15
|37.046.564
|% 10,00
|
|MIPAZ
|7,28
|35.392.944
|% 9,97
|
|DOBUR
|52,50
|14.048.652
|% 9,92
|
|ATSYH
|73,00
|8.089.524
|% 9,77
|
|SKBNK
|1,49
|307.561.964
|% 9,56
|
|SERVE
|30,00
|4.216.570
|% -7,64
|
|SANEL
|11,40
|2.997.034
|% -7,62
|
|ULUUN
|23,94
|457.347.621
|% -5,15
|
|LKMNH
|20,14
|14.650.520
|% -4,64
|
|ULUSE
|179,50
|6.877.534
|% -4,32
|
|THYAO
|49,70
|3.198.421.978
|% -0,70
|
|EKGYO
|3,16
|1.570.319.533
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.510.543.553
|% 1,43
|
|EREGL
|28,52
|825.439.741
|% 1,35
|
|AKBNK
|8,90
|815.525.505
|% 3,01
|
|EKGYO
|3,16
|1.570.319.533
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,49
|307.561.964
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,80
|748.288.582
|% 2,78
|
|ODAS
|3,76
|569.865.392
|% 3,58
|
|TSKB
|2,41
|348.247.124
|% 2,99
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8345
|17,8405
|% 0,64
|
|Euro
|18,2777
|18,2879
|% 0,91
|
|Sterlin
|21,4675
|21,5752
|% 1,16
|
|Frank
|18,4270
|18,5380
|% 0,35
|
|Riyal
|4,7320
|4,7557
|% 0,59
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-6,59
|
|Altın Gr.
|989
|989
|4,05
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|23,00
|
|Tam
|6.659
|6.718
|-44,00
|
|Yarım
|3.245
|3.284
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.642
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,43
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,62
|0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,17
|
Seans Raporu
16:53
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-
17:08MIPAZ
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 880, 633 adet işlem
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17:07ALBRK
Yüzde 4.62 oranında artışla 1.36 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 007, 968 adet işlem
-
17:05KLMSN
Yüzde 5.87 oranında artışla 11.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 978, 550 adet işlem
-
17:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, PGSUS, TCELL
-
17:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, FROTO, AKBNK