***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
21.10.2022 09:54
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel yatırımcı bilgi formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073221
BIST
10:153.898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -2,80
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.915
En Düşük
3.898
10:1518,6027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0041
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6503
En Düşük
18,5591
10:1518,2333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0252
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2856
En Düşük
18,1503
10:15967,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,45
|Açılış
|: 967,83
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler10:15
|ALKA
|139,70
|10.977.067
|% 10,00
|
|MRSHL
|330,30
|12.834.255
|% 9,99
|
|KERVN
|0,60
|720.835
|% 9,09
|
|ERCB
|63,10
|143.018.485
|% 8,79
|
|BLCYT
|15,00
|32.756.173
|% 8,15
|
|VANGD
|4,45
|1.758.212
|% -4,91
|
|MZHLD
|115,90
|7.223.593
|% -4,77
|
|EPLAS
|23,32
|7.765.995
|% -4,43
|
|YEOTK
|57,00
|13.215.621
|% -4,28
|
|BARMA
|76,55
|30.608.040
|% -4,13
|
|THYAO
|98,95
|500.364.101
|% -0,10
|
|TUPRS
|375,00
|443.625.587
|% 1,85
|
|YKBNK
|9,67
|248.735.742
|% -0,21
|
|VAKBN
|8,96
|230.364.181
|% 1,47
|
|SISE
|31,22
|228.068.737
|% -0,45
|
|EKGYO
|4,53
|165.101.600
|% 0,67
|
|ISGYO
|7,07
|198.727.646
|% 6,64
|
|TSKB
|2,80
|75.331.645
|% 0,00
|
|VAKBN
|8,96
|230.364.181
|% 1,47
|
|YKBNK
|9,67
|248.735.742
|% -0,21
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5985
|18,6027
|% -0,02
|
|Euro
|18,2237
|18,2333
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,7471
|20,8511
|% -0,40
|
|Frank
|18,3974
|18,5082
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9351
|4,9599
|% 0,09
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.626
|-2,21
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-4,39
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.589
|6.676
|-33,00
|
|Yarım
|3.211
|3.264
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.633
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,54
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|-0,14
|
|B. Petrol
|92,04
|92,04
|-0,34
|
Seans Raporu
10:15
daha fazla
-
10:30ORGE
Yüzde 8.14 oranında artışla 23.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 209, 836 adet işlem
-
10:29XU100
Endeks 3, 904 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 6, 499.00 milyon TL de
-
10:28MRSHL
Yüzde 9.92 oranında artışla 330.10 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 135 adet işlem
-
10:26GOZDE
Yüzde 4.62 oranında artışla 12.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 269, 939 adet işlem
-
10:25ERCB
Yüzde 7.76 oranında artışla 62.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 030, 409 adet işlem