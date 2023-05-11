***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
11.05.2023 11:14
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rota Portföy Pil Teknolojileri ve Enerji Fon Sepeti Fonu yatırımcı bilgi formu ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150370
BIST
14:154.743
En Yüksek
|Değişim
|: 5,53%
|| 248,34
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.751
En Düşük
4.492
14:1519,5593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0208
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
14:1521,3942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0501
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,3408
14:151.278,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.278,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.285,62
En Düşük
1.271,10
BIST En Aktif Hisseler14:15
|HALKB
|11,33
|453.172.687
|% 10,00
|
|ALFAS
|267,40
|310.378.978
|% 10,00
|
|OZRDN
|13,97
|4.436.690
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|7.962.594
|% 10,00
|
|YAPRK
|38,18
|4.381.608
|% 9,97
|
|ARSAN
|7,20
|3.855.974
|% -10,00
|
|DURDO
|33,30
|4.898.397
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|16.737.064
|% -9,98
|
|BIGCH
|22,28
|853.533.735
|% -9,94
|
|GENTS
|5,14
|37.326.097
|% -9,82
|
|ISCTR
|14,07
|4.703.368.602
|% 9,75
|
|KCHOL
|96,45
|3.282.575.821
|% 9,79
|
|THYAO
|134,80
|3.023.234.516
|% 6,31
|
|YKBNK
|11,49
|2.724.201.335
|% 9,53
|
|SISE
|39,56
|2.144.028.904
|% 7,68
|
|ISCTR
|14,07
|4.703.368.602
|% 9,75
|
|YKBNK
|11,49
|2.724.201.335
|% 9,53
|
|SKBNK
|2,39
|298.641.852
|% 6,70
|
|AKBNK
|18,33
|2.060.659.512
|% 9,04
|
|EKGYO
|5,66
|584.433.660
|% 3,85
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5542
|19,5593
|% 0,11
|
|Euro
|21,3852
|21,3942
|% -0,23
|
|Sterlin
|24,5801
|24,7033
|% -0,01
|
|Frank
|21,8055
|21,9368
|% -0,27
|
|Riyal
|5,1996
|5,2257
|% 0,14
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.031
|2.032
|1,29
|
|Altın Gr.
|1.276
|1.276
|0,91
|
|Cumhuriyet
|9.351
|9.492
|18,00
|
|Tam
|9.295
|9.551
|2,68
|
|Yarım
|4.593
|4.732
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.290
|2.359
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|15,64
|15,66
|-0,29
|
|B. Petrol
|76,81
|76,81
|0,40
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:31XU100
Endeks 4, 743 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 53 üstünde . İşlem hacmi 45, 088.00 milyon TL de
-
14:30HLGYO
Yüzde 9.46 oranında artışla 3.47 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 294, 055 adet işlem
-
14:29GARAN
Yüzde 9.58 oranında artışla 31.10 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 398, 654 adet işlem
-
14:28VAKBN
Yüzde 8.89 oranında artışla 9.06 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 029, 798 adet işlem
-
14:27HLGYO
Yüzde 9.46 oranında artışla 3.47 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 039, 177 adet işlem