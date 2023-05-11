***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )TürkçeYatırımcı Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarRota Portföy Pil Teknolojileri ve Enerji Fon Sepeti Fonu yatırımcı bilgi formu ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150370BIST