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***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

14.12.2023 18:53
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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Yatırımcı Bilgi Formu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225950


BIST
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En Düşük
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONKA 48,40 213.027.681 % 10,00  
MERCN 13,42 59.798.130 % 10,00  
VAKKO 78,65 107.121.161 % 10,00  
UMPAS 8,25 1.383.590 % 10,00  
EMKEL 18,16 93.538.885 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,9503 28,9618 % -0,05  
Euro 31,8934 31,9329 % 1,21  
Sterlin 36,9042 37,0893 % 1,18  
Frank 33,3846 33,5857 % 0,82  
Riyal 7,6990 7,7376 % -0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,16 24,18 % 0,66  
Platin 964,56 967,46 % 0,66  
Paladyum 1.112,02 1.118,55 % 0,66  
Brent Pet. 77,28 77,28 % 0,66  
Altın Ons 2.036,04 2.036,26 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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