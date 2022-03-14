***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYetki ve İzin Belgelerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasa Kurulu'nun 04.03.2022 tarihli ve E-12233903-305.01.01-18199 sayılı izin yazısı ile aşağıda unvanları yer alan şemsiye fonların kuruluşuna izin verilmiştir.1) Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon2) Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu3) Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon4) Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010361BIST