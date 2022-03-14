***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
14.03.2022 17:36
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )
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Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasa Kurulu'nun 04.03.2022 tarihli ve E-12233903-305.01.01-18199 sayılı izin yazısı ile aşağıda unvanları yer alan şemsiye fonların kuruluşuna izin verilmiştir.
1) Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
2) Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu
3) Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon
4) Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010361
BIST
18:052.088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 34,63
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.093
En Düşük
2.066
18:0514,7959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0306
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
18:0516,3113
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1734
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,3113
En Düşük
15,9026
18:05928,09
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -13,24
|Açılış
|: 928,09
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BOBET
|4,51
|54.940.825
|% 10,00
|
|FENER
|26,42
|114.005.475
|% 9,99
|
|RAYSG
|11,78
|1.064.065
|% 9,99
|
|MERIT
|31,72
|9.358.250
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|23.565.776
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,87
|139.917.165
|% -9,95
|
|KRVGD
|9,87
|173.922.902
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,39
|22.763.385
|% -9,23
|
|ISBTR
|58.101,00
|1.045.504
|% -9,22
|
|ULUSE
|59,05
|3.708.629
|% -7,01
|
|THYAO
|26,62
|2.966.573.159
|% 0,76
|
|GARAN
|11,86
|1.739.201.424
|% 0,76
|
|PETKM
|8,43
|1.662.224.290
|% 3,56
|
|KCHOL
|33,96
|1.587.702.966
|% 8,50
|
|KRDMD
|14,78
|1.564.788.902
|% -1,07
|
|DOHOL
|3,33
|931.799.807
|% 4,39
|
|YKBNK
|3,75
|851.178.930
|% 1,63
|
|PETKM
|8,43
|1.662.224.290
|% 3,56
|
|ODAS
|1,54
|271.550.090
|% 1,32
|
|GARAN
|11,86
|1.739.201.424
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7887
|14,7959
|% 0,21
|
|Euro
|16,2423
|16,3113
|% 1,07
|
|Sterlin
|19,2153
|19,3117
|% 0,13
|
|Frank
|15,7203
|15,8150
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9243
|3,9440
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|-27,92
|
|Altın Gr.
|929
|929
|-12,15
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|-0,29
|
|B. Petrol
|104
|104
|-8,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866