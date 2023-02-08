***ROP* *RPE* *RPN* *RPO* *RZR* *RCS* *PRZ*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ROP******RPE******RPN******RPO******RZR******RCS******PRZ*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [PRZ, RPE, RPN, RPO, RCS, RZR]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı doğrultusunda, kurucusu olduğumuz aşağıda unvanlarına yer verilen fonların pay fiyatı hesaplaması ile katılma payı alım satım işlemleri durdurulmuştur.- Rota Portföy Fortis Serbest (TL) ÖZel Fon- Rota Portföy Ege Serbest Özel Fon- Rota Portföy Nev Serbest Fon- Rota Portföy CS Serbest Özel Fon- Rota Portföy Poyraz Serbest Özel Fon- Rota Portföy RZR Serbest Özel FonPay alım/satım işlemleri durdurulan yatırım fonlarımızın değerleme tarihi 08.02.2023 olan pay alım/satım talimatlarının gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası'nın açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111636BIST