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***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

03.07.2020 18:25
GÜNCEL HABERLER



***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Akademik Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.06.2020
Tescil Tarihi
02.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
Yayınlanmadı
Açıklamalar

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu'nun 25.06.2020 tarih ve 2020/193 sayılı kararıyla   Olağanüstü Hal Kapsamında  Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 6758 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesi uyarınca? Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin  2020 yılı bağımsız denetimi için Akademik Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar  verilmiştir.
Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854488


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ULAS 5,64 9.907.055 % 9,94  
DOBUR 14,60 3.243.972 % 9,94  
MARKA 2,66 61.057.219 % 9,92  
BURCE 10,53 17.366.154 % 9,92  
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Frank 7,2380 7,2816 % 0,23  
Riyal 1,8255 1,8346 % 0,21  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 0,88  
Altın Gr. 392 392 0,59  
Cumhuriyet 2.537 2.558 4,00  
Tam 2.611 2.625 4,20  
Yarım 1.269 1.284 2,00  
Çeyrek 634 643 1,00  
Gümüş.Ons 18,04 18,08 0,11  
Gümüş Gr. 3,98 3,98 0,02  
B. Petrol 42,78 42,78 -0,36  
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