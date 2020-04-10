***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 59.891.265 44.683.454Satışların Maliyeti24 -59.107.896 -39.782.757TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)783.369 4.900.697BRÜT KAR (ZARAR)783.369 4.900.697Genel Yönetim Giderleri25-26 -4.429.919 -2.128.004Pazarlama Giderleri25-26 -7.652.134 -2.241.398Araştırma ve Geliştirme Giderleri25-26 -15.625 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 48.963.799 10.548.602Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -88.813.933 -12.462.455ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-51.164.443 -1.382.558Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 18.400 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-51.146.043 -1.382.558Finansman Giderleri29 -20.789.474 -8.691.268SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-71.935.517 -10.073.826Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17.437.655 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 17.437.655 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-54.497.862 -10.073.826DÖNEM KARI (ZARARI)-54.497.862 -10.073.826Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-54.497.862 -10.073.826Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp / (Kazanç 0,90830000 0,17000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.174.330 25.244.496Dönem Karı (Zararı)-54.497.862 -10.073.826Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler40.947.893 1.908.296Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 5.445.880 3.948.728Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler41.127.480Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 41.127.480Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.822.145 -2.040.432Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 4.197.317 -3.247.539Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18 3.624.828 1.207.107Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.368.949Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.344.198Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.713.147Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 -16.816.561İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler46.727.051 33.410.026Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -123.921 -7.379.326Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 6.130.115 15.501.612Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler14 5.119.553 87.768Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)14 5.119.553 87.768Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -13.507.266 5.600.925Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler49.839.881 65.506.586İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 10.438.837 490.503İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 39.401.044 65.016.083Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 2.994.247 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 174.012 1.517.721İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.899.570 -47.425.260Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)21 -1.016.935Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)21 -2.882.635Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları33.177.082 25.244.496Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.752 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.108.080 4.657.998Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15-16 1.740.658 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15-16 -632.578 4.657.998Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-632.578 4.657.998FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.048.101 -26.042.677Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-33.048.101 -26.042.677Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri9 -33.048.101 -26.042.677YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.234.309 3.859.817NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.234.309 3.859.817DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.290.684 4.339.657DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.524.993 8.199.474Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri8 11.524.993 10.290.684Ticari Alacaklar10 235.553.274 239.709.042İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-10 54.058.361 30.396.968İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 181.494.913 209.312.074Diğer Alacaklar11 40.571.862 47.974.019İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-11 36.034.681 14.060.175İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 4.537.181 33.913.844Stoklar13 86.836.072 73.328.806Peşin Ödenmiş Giderler14 53.350.337 61.159.793İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 53.350.337 61.159.793Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.752 0Diğer Dönen Varlıklar21 12.968.855 11.951.920İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar21 12.968.855 11.951.920ARA TOPLAM440.808.145 444.414.264TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR440.808.145 444.414.264DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9 389.492 389.492Diğer Finansal Yatırımlar9 389.492 389.492Ticari Alacaklar10 5.250.500 42.761.850İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-10 0 42.761.850İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 5.250.500 0Diğer Alacaklar11 171.454 163.759İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 171.454 163.759Maddi Duran Varlıklar15 78.804.781 84.615.836Arazi ve Arsalar15 4.509.458 4.509.458Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri15 1.355.396 1.363.797Binalar15 26.475.998 26.625.568Tesis, Makine ve Cihazlar15 36.005.387 39.864.679Taşıtlar15 14.419 21.024Mobilya ve Demirbaşlar15 8.713.997 10.493.987Özel Maliyetler15 155.815 163.012Yapılmakta Olan Yatırımlar15 1.574.311 1.574.311Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.656.198 11.399.103Şerefiye16 9.072.707 9.072.707Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 1.583.491 2.326.396Ertelenmiş Vergi Varlığı31 21.277.608 4.044.595TOPLAM DURAN VARLIKLAR116.550.033 143.374.635TOPLAM VARLIKLAR557.358.178 587.788.899KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar121.436.454 356.646.669İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 121.436.454 356.646.669Banka Kredileri9 191.161.940Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 14.422.713Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9 121.436.454 151.062.016Ticari Borçlar10 157.684.010 106.403.086İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-10 35.300.605 24.861.768İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 122.383.405 81.541.318Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 5.965.911 2.971.664Diğer Borçlar2.132.830 1.958.818İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-11 2.065.403 1.958.818İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 67.427 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 15.940.403 18.630.306İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 15.940.403 18.630.306Kısa Vadeli Karşılıklar11.711.269 7.444.046Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 807.704 165.309Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 10.903.565 7.278.737Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18.683.634 21.566.269İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 18.683.634 21.566.269ARA TOPLAM333.554.511 515.620.858TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER333.554.511 515.620.858UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar206.295.582 4.133.468İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar206.295.582 4.133.468Banka Kredileri9 196.942.660 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 9.352.922 4.133.468Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 12.238.435 11.105.784Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 416.452TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER218.950.469 15.239.252TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER552.504.980 530.860.110ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.853.198 56.928.789Ödenmiş Sermaye23 60.000.000 60.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23 746.913 746.913Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 30.229.933 30.229.933Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.422.271 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.422.271 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 2.422.271 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29.877.336 29.877.336Yasal Yedekler23 7.872.806 7.872.806Diğer Kısıtlanmış Yedekler23 22.004.530 22.004.530Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -63.925.393 -29.834.277Net Dönem Karı veya Zararı23 -54.497.862 -34.091.116TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.853.198 56.928.789TOPLAM KAYNAKLAR557.358.178 587.788.899Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 -2.857.959 29.877.336 17.691.301 -56.118.640 79.568.884 79.568.884Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.073.826 -10.073.826 -10.073.826Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.857.959 -43.934.427 56.118.640 15.042.172 15.042.172Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 29.877.336 -26.243.126 -10.073.826 84.537.230 84.537.230Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 29.877.336 -29.834.277 -34.091.116 56.928.789 56.928.789Transferler-34.091.116 34.091.116Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.422.271 -54.497.862 -52.075.591 -52.075.591Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 2.422.271 29.877.336 -63.925.393 -54.497.862 4.853.198 4.853.198Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-54.497.862 -10.073.826DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.422.271Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.027.839Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-605.568Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-605.568Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.422.271 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-52.075.591 -10.073.826Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-52.075.591 -10.073.826http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837310BIST