***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 89.312.764 131.293.796 29.055.722 71.402.531Satışların Maliyeti25 -61.668.105 -111.429.785 -27.280.000 -52.321.889TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)27.644.659 19.864.011 1.775.722 19.080.642BRÜT KAR (ZARAR)27.644.659 19.864.011 1.775.722 19.080.642Genel Yönetim Giderleri26 -10.194.980 -7.885.319 596.792 -3.455.400Pazarlama Giderleri26 -13.151.286 -23.897.265 -5.185.374 -16.245.131Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -440.659 -31.500 -209.478 -15.875Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 90.706.920 55.758.944 33.090.039 6.795.145Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -65.402.858 -98.036.966 -19.063.221 -9.223.033ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)29.161.796 -54.228.095 11.004.480 -3.063.652Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 1.881 18.400 1.881 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)29.163.677 -54.209.695 11.006.361 -3.063.652Finansman Gelirleri30 2.735.423 0 -4.970.483 0Finansman Giderleri30 -30.425.188 -26.586.587 -13.502.708 -5.797.113SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.473.912 -80.796.282 -7.466.830 -8.860.765Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.809.280 18.033.019 848.480 595.364Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-4.809.280 18.033.019 848.480 595.364SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.335.368 -62.763.263 -6.618.350 -8.265.401DÖNEM KARI (ZARARI)-3.335.368 -62.763.263 -6.618.350 -8.265.401Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-3.335.368 -62.763.263 -6.618.350 -8.265.401Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-863.075 35.558.664Dönem Karı (Zararı)23 -3.335.368 -62.763.263Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler73.743.822 47.487.946Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -901.119 9.249.100Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.690.363 41.624.251Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.690.363 41.624.251Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-8.142.136 11.061.892Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 -663.291 3.743.350Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 2.421.108 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-9.899.953 7.318.542Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler72.637.863 1.560.610Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -919.802Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 77.032.568 2.480.412Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -3.021.995 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -1.372.710 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 8.458.851 -16.007.907İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-71.271.529 50.833.981Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler21.203.568 -12.392.172İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.298.388 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 16.905.180 -12.392.172Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.989.868 932.251İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)33 -16.536.443 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 546.575 932.251Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -16.106.152 -18.071.677Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -146.532.392 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler67.548.124 54.261.161İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)33 11.323.272 13.786.209İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 56.224.852 40.474.952Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -1.143.410 5.998.117Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.519.489 225.368İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)33 1.313.553 225.368İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 205.936 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15.305.532 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.923.580 19.880.933Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -3.289.891 23.064.792Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 6.213.471 -3.183.859Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-863.075 35.558.664YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-413.091 307.562Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.740.657Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 0 1.740.657Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-413.091 -1.433.095Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -361.091 -1.433.095Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -52.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -30.226.380Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -30.226.380Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 -30.226.380Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.276.166 5.639.846NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.276.166 5.639.846DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 16.225.097 10.290.684DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 14.948.931 15.930.530Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 14.948.931 16.225.097Ticari Alacaklar254.420.000 276.646.558İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar33 43.772.740 48.071.128İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 210.647.260 228.575.430Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar37.110.323 20.469.492İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 26.432.293 9.895.850İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 10.678.030 10.573.642Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar9 114.040.286 97.934.134Peşin Ödenmiş Giderler198.774.423 52.229.904İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 198.774.423 52.229.904Diğer Dönen Varlıklar12 13.476.970 10.187.079ARA TOPLAM632.770.933 473.692.264TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR632.770.933 473.692.264DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar389.492 389.492Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar389.492 389.492Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 389.492 389.492Diğer Alacaklar205.767 179.648İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 205.767 179.648Maddi Duran Varlıklar16 103.999.080 67.432.656Arazi ve Arsalar9.969.245 4.509.458Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.985.870 1.330.194Binalar61.342.125 26.027.289Tesis, Makine ve Cihazlar20.097.704 24.998.887Taşıtlar29.824 40.505Mobilya ve Demirbaşlar7.596.134 8.597.466Özel Maliyetler403.867 354.546Yapılmakta Olan Yatırımlar1.574.311 1.574.311Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.992.072 11.102.623Şerefiye18 9.072.707 9.072.707Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 1.919.365 2.029.916Peşin Ödenmiş Giderler0 12.127İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 0 12.127Ertelenmiş Vergi Varlığı31 26.836.997 24.595.545TOPLAM DURAN VARLIKLAR142.423.408 103.712.091TOPLAM VARLIKLAR775.194.341 577.404.355KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar122.410.954 121.680.423İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar122.410.954 121.680.423Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar19 122.410.954 121.680.423Ticari Borçlar236.531.671 172.033.797İlişkili Taraflara Ticari Borçlar33 27.781.873 16.458.601İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 208.749.798 155.575.196Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 2.763.717 3.907.127Diğer Borçlar3.929.231 2.409.742İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 3.723.295 2.409.742İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 205.936 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 44.020.713 28.715.181Kısa Vadeli Karşılıklar10.427.453 22.237.881Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 727.608 336.037Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 9.699.845 21.901.844Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 42.200.523 31.263.898ARA TOPLAM462.284.262 382.248.049TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER462.284.262 382.248.049UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar285.861.756 209.559.719İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar285.861.756 209.559.719Banka Kredileri19 285.861.756 209.559.719Uzun Vadeli Karşılıklar7.208.230 7.592.243Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 7.208.230 7.592.243Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 11.568.736 868.433TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER304.638.722 218.020.395TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER766.922.984 600.268.444ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.271.357 -22.864.089Ödenmiş Sermaye23 60.000.000 60.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23 746.913 746.913Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 30.229.933 30.229.933Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)42.566.788 8.095.974Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 42.566.788 8.095.974Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 7.425.125 8.095.974Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 35.141.663 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 29.877.336 29.877.336Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -151.814.245 -63.925.393Net Dönem Karı veya Zararı23 -3.335.368 -87.888.852TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.271.357 -22.864.089TOPLAM KAYNAKLAR775.194.341 577.404.355Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 29.877.336 -29.834.277 -34.091.116 56.928.789 56.928.789Transferler-34.091.116 34.091.116Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.095.974 -87.888.852 -79.792.878 -79.792.878Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 8.095.974 29.877.336 -63.925.393 -87.888.852 -22.864.089 -22.864.089Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 8.095.974 29.877.336 -63.925.393 -87.888.852 -22.864.089 -22.864.089Transferler-87.888.851 87.888.852Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35.141.663 -670.849 -3.335.368 31.135.446 31.135.446Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 35.141.663 7.425.125 29.877.336 -151.814.245 -3.335.368 8.271.357 8.271.357Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-3.335.368 -62.763.263 -6.618.350 -8.265.401DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar34.470.814 8.100.447 453.037 5.678.176Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 38.980.448 0 211.645 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -860.063 10.125.559 369.172 7.097.720Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.649.571 -2.025.112 -127.780 -1.419.544Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -3.649.571 -2.025.112 -127.780 -1.419.544Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.470.814 8.100.447 453.037 5.678.176TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.135.446 -54.662.816 -6.165.313 -2.587.225Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları31.135.446 -54.662.816 -6.165.313 -2.587.225http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870052BIST