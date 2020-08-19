***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2020 18:40
***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
25 89.312.764 131.293.796 29.055.722 71.402.531
Satışların Maliyeti
25 -61.668.105 -111.429.785 -27.280.000 -52.321.889
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.644.659 19.864.011 1.775.722 19.080.642
BRÜT KAR (ZARAR)
27.644.659 19.864.011 1.775.722 19.080.642
Genel Yönetim Giderleri
26 -10.194.980 -7.885.319 596.792 -3.455.400
Pazarlama Giderleri
26 -13.151.286 -23.897.265 -5.185.374 -16.245.131
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -440.659 -31.500 -209.478 -15.875
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 90.706.920 55.758.944 33.090.039 6.795.145
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -65.402.858 -98.036.966 -19.063.221 -9.223.033
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.161.796 -54.228.095 11.004.480 -3.063.652
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 1.881 18.400 1.881 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.163.677 -54.209.695 11.006.361 -3.063.652
Finansman Gelirleri
30 2.735.423 0 -4.970.483 0
Finansman Giderleri
30 -30.425.188 -26.586.587 -13.502.708 -5.797.113
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.473.912 -80.796.282 -7.466.830 -8.860.765
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.809.280 18.033.019 848.480 595.364
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.809.280 18.033.019 848.480 595.364
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.335.368 -62.763.263 -6.618.350 -8.265.401
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.335.368 -62.763.263 -6.618.350 -8.265.401
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.335.368 -62.763.263 -6.618.350 -8.265.401
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-863.075 35.558.664
Dönem Karı (Zararı)
23 -3.335.368 -62.763.263
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
73.743.822 47.487.946
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -901.119 9.249.100
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.690.363 41.624.251
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.690.363 41.624.251
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-8.142.136 11.061.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -663.291 3.743.350
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 2.421.108 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-9.899.953 7.318.542
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
72.637.863 1.560.610
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -919.802
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 77.032.568 2.480.412
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -3.021.995 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -1.372.710 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 8.458.851 -16.007.907
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-71.271.529 50.833.981
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.203.568 -12.392.172
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.298.388 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 16.905.180 -12.392.172
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.989.868 932.251
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 -16.536.443 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 546.575 932.251
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -16.106.152 -18.071.677
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -146.532.392 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67.548.124 54.261.161
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 11.323.272 13.786.209
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 56.224.852 40.474.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -1.143.410 5.998.117
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.519.489 225.368
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33 1.313.553 225.368
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 205.936 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15.305.532 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.923.580 19.880.933
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -3.289.891 23.064.792
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 6.213.471 -3.183.859
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-863.075 35.558.664
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-413.091 307.562
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.740.657
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 1.740.657
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-413.091 -1.433.095
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -361.091 -1.433.095
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -52.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -30.226.380
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -30.226.380
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 -30.226.380
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.276.166 5.639.846
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.276.166 5.639.846
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.225.097 10.290.684
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 14.948.931 15.930.530
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 14.948.931 16.225.097
Ticari Alacaklar
254.420.000 276.646.558
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 43.772.740 48.071.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 210.647.260 228.575.430
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
37.110.323 20.469.492
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 26.432.293 9.895.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 10.678.030 10.573.642
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
9 114.040.286 97.934.134
Peşin Ödenmiş Giderler
198.774.423 52.229.904
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 198.774.423 52.229.904
Diğer Dönen Varlıklar
12 13.476.970 10.187.079
ARA TOPLAM
632.770.933 473.692.264
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
632.770.933 473.692.264
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
389.492 389.492
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
389.492 389.492
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 389.492 389.492
Diğer Alacaklar
205.767 179.648
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 205.767 179.648
Maddi Duran Varlıklar
16 103.999.080 67.432.656
Arazi ve Arsalar
9.969.245 4.509.458
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.985.870 1.330.194
Binalar
61.342.125 26.027.289
Tesis, Makine ve Cihazlar
20.097.704 24.998.887
Taşıtlar
29.824 40.505
Mobilya ve Demirbaşlar
7.596.134 8.597.466
Özel Maliyetler
403.867 354.546
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.574.311 1.574.311
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.992.072 11.102.623
Şerefiye
18 9.072.707 9.072.707
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 1.919.365 2.029.916
Peşin Ödenmiş Giderler
0 12.127
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 12.127
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 26.836.997 24.595.545
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
142.423.408 103.712.091
TOPLAM VARLIKLAR
775.194.341 577.404.355
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
122.410.954 121.680.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
122.410.954 121.680.423
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 122.410.954 121.680.423
Ticari Borçlar
236.531.671 172.033.797
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 27.781.873 16.458.601
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 208.749.798 155.575.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.763.717 3.907.127
Diğer Borçlar
3.929.231 2.409.742
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 3.723.295 2.409.742
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 205.936 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 44.020.713 28.715.181
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.427.453 22.237.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 727.608 336.037
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 9.699.845 21.901.844
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 42.200.523 31.263.898
ARA TOPLAM
462.284.262 382.248.049
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
462.284.262 382.248.049
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
285.861.756 209.559.719
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
285.861.756 209.559.719
Banka Kredileri
19 285.861.756 209.559.719
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.208.230 7.592.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 7.208.230 7.592.243
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 11.568.736 868.433
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
304.638.722 218.020.395
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
766.922.984 600.268.444
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.271.357 -22.864.089
Ödenmiş Sermaye
23 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 746.913 746.913
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 30.229.933 30.229.933
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.566.788 8.095.974
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 42.566.788 8.095.974
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 7.425.125 8.095.974
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 35.141.663 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 29.877.336 29.877.336
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -151.814.245 -63.925.393
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -3.335.368 -87.888.852
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.271.357 -22.864.089
TOPLAM KAYNAKLAR
775.194.341 577.404.355
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 29.877.336 -29.834.277 -34.091.116 56.928.789 56.928.789
Transferler
-34.091.116 34.091.116
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.095.974 -87.888.852 -79.792.878 -79.792.878
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 8.095.974 29.877.336 -63.925.393 -87.888.852 -22.864.089 -22.864.089
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 8.095.974 29.877.336 -63.925.393 -87.888.852 -22.864.089 -22.864.089
Transferler
-87.888.851 87.888.852
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.141.663 -670.849 -3.335.368 31.135.446 31.135.446
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 35.141.663 7.425.125 29.877.336 -151.814.245 -3.335.368 8.271.357 8.271.357
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.335.368 -62.763.263 -6.618.350 -8.265.401
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
34.470.814 8.100.447 453.037 5.678.176
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 38.980.448 0 211.645 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -860.063 10.125.559 369.172 7.097.720
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.649.571 -2.025.112 -127.780 -1.419.544
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -3.649.571 -2.025.112 -127.780 -1.419.544
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.470.814 8.100.447 453.037 5.678.176
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.135.446 -54.662.816 -6.165.313 -2.587.225
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
31.135.446 -54.662.816 -6.165.313 -2.587.225
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870052
BIST