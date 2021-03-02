***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 281.488.091 295.003.769Satışların Maliyeti25 -223.912.347 -271.377.905TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)57.575.744 23.625.864BRÜT KAR (ZARAR)57.575.744 23.625.864Genel Yönetim Giderleri26 -21.906.282 -13.898.350Pazarlama Giderleri26 -31.597.399 -29.193.348Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -1.026.643 -63.000Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 235.339.643 87.799.225Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -163.715.302 -138.439.926ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)74.669.761 -70.169.535Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 33.081 2.235.441Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 0 -23.314FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)74.702.842 -67.957.408Finansman Gelirleri30 21.677.767 5.688.773Finansman Giderleri30 -78.885.317 -47.326.728SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.495.292 -109.595.363Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.363.083 21.706.511Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -7.363.083 21.706.511SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.132.209 -87.888.852DÖNEM KARI (ZARARI)10.132.209 -87.888.852Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları32 10.132.209 -87.888.852Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.299.313 35.883.095Dönem Karı (Zararı)23 10.132.209 -87.888.852Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler99.999.292 68.724.594Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 14.091.862 17.888.347Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-15.493.089 47.889.108Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -15.562.569 47.889.108Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler69.480 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-11.193.075 19.376.268Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 499.913 4.753.161Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 4.539.779 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-16.232.767 14.623.107Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler101.648.331 3.253.388Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 0 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 100.752.776 3.253.388Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -2.157.547 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 3.053.102 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 10.945.263 -19.682.517İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-103.832.188 55.047.353Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-79.293.809 -47.107.801İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.580.190 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -68.713.619 -47.107.801Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.498.082 26.224.291İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)33 -4.141.696 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -3.356.386 26.224.291Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -5.715.800 -24.605.328Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -8.604.515 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-36.779.445 68.684.697İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)33 -14.572.949 68.684.697İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -22.206.496 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 1.734.026 935.463Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.363.337 450.924İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)33 -2.409.742 450.924İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 46.405 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)27.779.216 19.002.637İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.909.558 11.462.470Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -3.397.957 1.764.841Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 10.307.515 9.697.629Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.299.313 35.883.095YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-608.767 -408.687Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.335.800Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 0 1.335.800Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-608.767 -1.744.487Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -556.767 -1.744.487Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -52.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -29.539.995Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-29.539.995Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-29.539.995YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.690.546 5.934.413NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.690.546 5.934.413DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 16.225.097 10.290.684DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 21.915.643 16.225.097Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 21.915.643 16.225.097Ticari Alacaklar363.095.447 276.646.558İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar33 58.651.318 48.071.128İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 304.444.129 228.575.430Diğer Alacaklar33.234.839 20.469.492İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 13.949.504 9.895.850İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 19.285.335 10.573.642Stoklar9 103.649.934 97.934.134Peşin Ödenmiş Giderler60.846.546 52.229.904İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 60.846.546 52.229.904Diğer Dönen Varlıklar13.585.036 10.187.079İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 13.585.036 10.187.079ARA TOPLAM596.327.445 473.692.264TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR596.327.445 473.692.264DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar320.012 389.492Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar320.012 389.492Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 320.012 389.492Diğer Alacaklar237.865 179.648İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 237.865 179.648Maddi Duran Varlıklar97.856.282 67.432.656Arazi ve Arsalar16 9.969.245 4.509.458Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri16 2.891.322 1.330.194Binalar16 60.666.041 26.027.289Tesis, Makine ve Cihazlar16 15.995.618 24.998.887Taşıtlar16 25.934 40.505Mobilya ve Demirbaşlar16 6.382.864 8.597.466Özel Maliyetler16 350.947 354.546Yapılmakta Olan Yatırımlar16 1.574.311 1.574.311Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.859.105 11.102.623Şerefiye18 9.072.707 9.072.707Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 1.786.398 2.029.916Peşin Ödenmiş Giderler0 12.127İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 0 12.127Ertelenmiş Vergi Varlığı31 27.748.162 24.595.545TOPLAM DURAN VARLIKLAR137.021.426 103.712.091TOPLAM VARLIKLAR733.348.871 577.404.355KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar123.321.249 121.680.423İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar123.321.249 121.680.423Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar19 123.321.249 121.680.423Ticari Borçlar131.182.248 172.033.797İlişkili Taraflara Ticari Borçlar33 0 16.458.601İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 131.182.248 155.575.196Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 5.641.153 3.907.127Diğer Borçlar46.405 2.409.742İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 0 2.409.742İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 46.405 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)56.494.397 28.715.181İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 56.494.397 28.715.181Kısa Vadeli Karşılıklar3.107.515 22.237.881Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 368.557 336.037Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 2.738.958 21.901.844Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler56.289.477 31.263.898İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 56.289.477 31.263.898ARA TOPLAM376.082.444 382.248.049TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER376.082.444 382.248.049UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar312.160.861 209.559.719İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar312.160.861 209.559.719Banka Kredileri19 298.827.684 199.715.734Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 13.333.177 9.843.985Uzun Vadeli Karşılıklar8.639.249 7.592.243Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 8.639.249 7.592.243Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 14.966.313 868.433TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER335.766.423 218.020.395TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER711.848.867 600.268.444ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.500.004 -22.864.089Ödenmiş Sermaye23 60.000.000 60.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23 746.913 746.913Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 30.229.933 30.229.933Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)42.327.858 8.095.974Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)42.327.858 8.095.974Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 34.811.497 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 7.516.361 8.095.974Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29.877.336 29.877.336Yasal Yedekler23 29.877.336 29.877.336Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -151.814.245 -63.925.393Net Dönem Karı veya Zararı23 10.132.209 -87.888.852TOPLAM ÖZKAYNAKLAR21.500.004 -22.864.089TOPLAM KAYNAKLAR733.348.871 577.404.355Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 0 0 29.877.336 -29.834.277 -34.091.116 56.928.789 0 56.928.789Transferler-34.091.116 34.091.116Dönem Karı (Zararı)-87.888.852 -87.888.852 -87.888.852Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)8.095.974 8.095.974 8.095.974Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 8.095.974 29.877.336 -63.925.393 -87.888.852 -22.864.089 0 -22.864.089Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 8.095.974 29.877.336 -63.925.393 -87.888.852 -22.864.089 0 -22.864.089Transferler-87.888.852 87.888.852 0 0Dönem Karı (Zararı)10.132.209 10.132.209 0 10.132.209Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)34.811.497 -579.613 34.231.884 0 34.231.884Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 34.811.497 7.516.361 29.877.336 -151.814.245 10.132.209 21.500.004 0 21.500.004Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)10.132.209 -87.888.852DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar34.231.884 8.095.974Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)38.557.158 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-743.094 10.119.968Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.582.180 -2.023.994Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-3.764.580 -2.023.994Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi182.400 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.231.884 8.095.974TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)44.364.093 -79.792.878Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları44.364.093 -79.792.878http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914383BIST