***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31.12.2019: Yoktur. 88.212.927 60.257.042Satışların Maliyeti-73.290.071 -34.388.105TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.922.856 25.868.937BRÜT KAR (ZARAR)14.922.856 25.868.937Genel Yönetim Giderleri-3.358.859 -10.791.772Pazarlama Giderleri26 -7.561.532 -7.965.912Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -381.168 -231.181Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 26.266.247 57.616.881Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -49.194.013 -46.339.637ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-19.306.469 18.157.316Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 56.597 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-19.249.872 18.157.316Finansman Gelirleri53.822.447 7.705.906Finansman Giderleri-35.511.639 -16.922.480SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-939.064 8.940.742Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.402.085 -5.657.760Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.402.085 -5.657.760SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.463.021 3.282.982DÖNEM KARI (ZARARI)2.463.021 3.282.982Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.463.021 3.282.982Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.104.926 -3.108.494Dönem Karı (Zararı)2.463.021 3.282.982Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.594.325 55.175.410Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.248.716 -4.446.440Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler716.209 -5.054.007Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler716.209 -5.054.007Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.444.212 -4.558.230Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.687.590 -1.256Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 2.233.780Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4.756.622 -6.790.754Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.269.908 59.798.976Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12.222.670 64.744.686Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri3.558.514 -2.484.805Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-21.051.092 -2.460.905Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-3.544.904 9.435.111İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.162.272 -61.566.886Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.976.370 16.277.695İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-30.503.227 521.951İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)42.479.597 15.755.744Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.185.357 -3.852.309İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)13.949.504 -4.924.300İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.764.147 1.071.991Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-27.240.761 -1.927.399Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7.924.712 -121.098.337Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.436.584 51.937.072İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.615.714 7.025.345İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-179.130 44.911.727Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)4.976.898 -181.136Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.444.439 767.637İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 767.637İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.444.439 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-16.943.559 -3.895.390İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.922.312 405.281Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-194.564 -1.859.564Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-6.727.748 2.264.845Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.104.926 -3.108.494YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI8.744.575 -236.639Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.744.575Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.744.575Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -236.639Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -184.639Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -52.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.639.649 -3.345.133NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.639.649 -3.345.133DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.915.643 16.225.097DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.555.292 12.879.964Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 28.555.292 21.915.643Ticari Alacaklar369.651.528 363.095.447İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar33 89.154.545 58.651.318İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 280.496.983 304.444.129Diğer Alacaklar23.832.992 33.234.839İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 0 13.949.504İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 23.832.992 19.285.335Stoklar9 130.890.695 103.649.934Peşin Ödenmiş Giderler52.921.834 60.846.546İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 52.921.834 60.846.546Diğer Dönen Varlıklar12 13.779.600 13.585.036ARA TOPLAM619.631.941 596.327.445TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR619.631.941 596.327.445DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar320.012 320.012Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 320.012 320.012Diğer Alacaklar256.787 237.865İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 256.787 237.865Maddi Duran Varlıklar16 94.780.965 97.856.282Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.792.837 10.859.105Şerefiye18 9.072.707 9.072.707Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 1.720.130 1.786.398Ertelenmiş Vergi Varlığı31 29.966.967 27.748.162TOPLAM DURAN VARLIKLAR136.117.568 137.021.426TOPLAM VARLIKLAR755.749.509 733.348.871KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar123.904.636 123.321.249İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar123.904.636 123.321.249Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar19 123.904.636 123.321.249Ticari Borçlar141.177.346 131.182.248İlişkili Taraflara Ticari Borçlar33 6.615.714 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 134.561.632 131.182.248Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 10.618.051 5.641.153Diğer Borçlar2.490.844 46.405İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.490.844 46.405Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 39.550.838 56.494.397Kısa Vadeli Karşılıklar7.895.053 3.107.515Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 399.473 368.557Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 7.495.580 2.738.958Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 57.279.333 56.289.477ARA TOPLAM382.916.101 376.082.444TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER382.916.101 376.082.444UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar324.934.246 312.160.861İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar324.934.246 312.160.861Banka Kredileri19 310.466.967 298.827.684Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 14.467.279 13.333.177Uzun Vadeli Karşılıklar10.774.054 8.639.249Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 10.774.054 8.639.249Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 13.640.214 14.966.313TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER349.348.514 335.766.423TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER732.264.615 711.848.867ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar23.484.894 21.500.004Ödenmiş Sermaye23 60.000.000 60.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23 746.913 746.913Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 30.229.933 30.229.933Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23 41.849.727 42.327.858Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)41.849.727 42.327.858Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 7.038.230 7.516.361Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 34.811.497 34.811.497Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 29.877.336 29.877.336Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -141.682.036 -151.814.245Net Dönem Karı veya Zararı23 2.463.021 10.132.209TOPLAM ÖZKAYNAKLAR23.484.894 21.500.004TOPLAM KAYNAKLAR755.749.509 733.348.871Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 8.095.974 29.877.336 -63.925.393 -87.888.852 -22.864.089 0 -22.864.089Transferler-87.888.852 87.888.852Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34.811.497 -579.613 10.132.209 44.364.093 0 44.364.093Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 34.811.497 7.516.361 29.877.336 -151.814.245 10.132.209 21.500.004 0 21.500.004Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 34.811.497 7.516.361 29.877.336 -151.814.245 10.132.209 21.500.004 0 21.500.004Transferler10.132.209 -10.132.209Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-478.131 2.463.021 1.984.890 0 1.984.890Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 34.811.497 7.038.230 29.877.336 -141.682.036 2.463.021 23.484.894 0 23.484.894Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.463.021 3.282.982DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar347.284 34.923.851Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler347.284 34.923.851Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri51.106 -3.777.351Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi917.128 39.192.093Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-620.950 -490.891Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)347.284 34.923.851TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.810.305 38.206.833Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.810.305 38.206.833http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936097BIST