***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 182.129.592 89.312.764Satışların Maliyeti25 -160.919.142 -61.668.105TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21.210.450 27.644.659BRÜT KAR (ZARAR)21.210.450 27.644.659Genel Yönetim Giderleri26 -7.711.796 -10.194.980Pazarlama Giderleri26 -10.991.118 -13.151.286Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -734.140 -440.659Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 36.690.094 90.706.920Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -24.531.066 -65.402.858ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.932.424 29.161.796Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 824.212 1.881Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -6.369 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.750.267 29.163.677Finansman Gelirleri30 101.177.470 2.735.423Finansman Giderleri30 -111.203.956 -30.425.188SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.723.781 1.473.912Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.472.330 -4.809.280Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -3.472.330 -4.809.280SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.251.451 -3.335.368DÖNEM KARI (ZARARI)1.251.451 -3.335.368Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.251.451 -3.335.368Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.707.429 -863.075Dönem Karı (Zararı)23 1.251.451 -3.335.368Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.283.346 73.743.822Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 3.268.776 -901.119Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.015.220 1.690.363Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.015.220 1.690.363Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.660.582 -8.142.136Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 2.754.605 -663.291Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 129.874 2.421.108Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4.776.103 -9.899.953Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.288.801 72.637.863Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 16.020.499 77.032.568Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 3.532.664 -3.021.995Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -21.841.964 -1.372.710Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 3.627.569 8.458.851İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.172.632 -71.271.529Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.839.209 21.203.568İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.117.752 4.298.388İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 19.956.961 16.905.180Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.209.664 -15.989.868İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)33 3.404.346 -16.536.443İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.194.682 546.575Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -27.188.075 -16.106.152Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -117.013.885 -146.532.392Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler151.260.972 67.548.124İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)33 2.783.366 11.323.272İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 148.477.606 56.224.852Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 5.388.729 -1.143.410Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler251.955 1.519.489İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)33 0 1.313.553İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 251.955 205.936Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-28.908.566 15.305.532İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.332.629 2.923.580Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -1.527.972 -3.289.891Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 6.860.601 6.213.471Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.707.429 -863.075YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.918.291 -413.091Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları2.918.291 -413.091Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 0 -361.091Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 2.918.291 -52.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.625.720 -1.276.166NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.625.720 -1.276.166DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 21.915.643 16.225.097DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 42.541.363 14.948.931Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 42.541.363 21.915.643Ticari Alacaklar370.247.142 363.095.447İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar33 66.769.070 58.651.318İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 303.478.072 304.444.129Diğer Alacaklar32.793.490 33.234.839İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 10.545.158 13.949.504İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 22.248.332 19.285.335Stoklar9 124.624.272 97.436.197Peşin Ödenmiş Giderler177.860.431 60.846.546İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 177.860.431 60.846.546Diğer Dönen Varlıklar12 15.059.857 13.585.036ARA TOPLAM763.126.555 590.113.708TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR763.126.555 590.113.708DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar320.012 320.012Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 320.012 320.012Diğer Alacaklar272.010 237.865İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 272.010 237.865Maddi Duran Varlıklar16 91.799.734 97.856.282Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.728.147 10.859.105Şerefiye18 9.072.707 9.072.707Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 1.655.440 1.786.398Ertelenmiş Vergi Varlığı31 28.980.638 27.748.162TOPLAM DURAN VARLIKLAR132.100.541 137.021.426TOPLAM VARLIKLAR895.227.096 727.135.134KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar124.280.074 123.321.249İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar124.280.074 123.321.249Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar19 124.280.074 123.321.249Ticari Borçlar285.942.504 131.182.248İlişkili Taraflara Ticari Borçlar33 2.783.366 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 283.159.138 131.182.248Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 11.029.882 5.641.153Diğer Borçlar298.360 46.405İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 298.360 46.405Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 27.585.831 56.494.397Kısa Vadeli Karşılıklar8.040.121 3.107.515Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 395.186 368.557Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 7.644.935 2.738.958Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 60.496.946 56.289.477ARA TOPLAM517.673.718 376.082.444TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER517.673.718 376.082.444UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar329.822.076 312.160.861İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar329.822.076 312.160.861Banka Kredileri19 313.889.358 298.827.684Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 15.932.718 13.333.177Uzun Vadeli Karşılıklar12.143.413 8.639.249Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 12.143.413 8.639.249Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 19.826.358 14.966.313TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER361.791.847 335.766.423TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER879.465.565 711.848.867ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15.761.531 15.286.267Ödenmiş Sermaye23 60.000.000 60.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23 746.913 746.913Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 30.229.933 30.229.933Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23 41.551.670 42.327.858Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)41.551.670 42.327.858Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 6.740.173 7.516.361Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 34.811.497 34.811.497Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 29.877.336 29.877.336Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -147.895.772 -158.027.982Net Dönem Karı veya Zararı23 1.251.451 10.132.209TOPLAM ÖZKAYNAKLAR15.761.531 15.286.267TOPLAM KAYNAKLAR895.227.096 727.135.134Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 8.095.974 29.877.336 -63.925.393 -87.888.852 -22.864.089 -22.864.089Diğer Düzeltmeler-6.213.737 -6.213.737 -6.213.737Transferler-87.888.852 87.888.852Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34.811.497 -579.613 10.132.209 44.364.093 44.364.093Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 34.811.497 7.516.361 29.877.336 -151.814.245 3.918.472 15.286.267 15.286.267Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 34.811.497 7.516.361 29.877.336 -151.814.245 3.918.472 15.286.267 15.286.267Transferler3.918.472 -3.918.472Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-776.188 1.251.452 475.264 475.264Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 34.811.497 6.740.173 29.877.336 -147.895.773 1.251.452 15.761.531 15.761.531Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.251.451 -3.335.368DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-465.712 34.470.814Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-465.712 34.470.814Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri155.238 -3.649.571Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 38.980.448Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-620.950 -860.063Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-465.712 34.470.814TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)785.739 31.135.446Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar616 0Ana Ortaklık Payları785.123 31.135.446http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959093BIST