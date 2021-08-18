***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2021 18:35
***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
25 182.129.592 89.312.764
Satışların Maliyeti
25 -160.919.142 -61.668.105
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.210.450 27.644.659
BRÜT KAR (ZARAR)
21.210.450 27.644.659
Genel Yönetim Giderleri
26 -7.711.796 -10.194.980
Pazarlama Giderleri
26 -10.991.118 -13.151.286
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -734.140 -440.659
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 36.690.094 90.706.920
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -24.531.066 -65.402.858
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.932.424 29.161.796
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 824.212 1.881
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -6.369 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.750.267 29.163.677
Finansman Gelirleri
30 101.177.470 2.735.423
Finansman Giderleri
30 -111.203.956 -30.425.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.723.781 1.473.912
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.472.330 -4.809.280
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -3.472.330 -4.809.280
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.251.451 -3.335.368
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.251.451 -3.335.368
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.251.451 -3.335.368
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.707.429 -863.075
Dönem Karı (Zararı)
23 1.251.451 -3.335.368
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.283.346 73.743.822
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 3.268.776 -901.119
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.015.220 1.690.363
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.015.220 1.690.363
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.660.582 -8.142.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 2.754.605 -663.291
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 129.874 2.421.108
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.776.103 -9.899.953
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.288.801 72.637.863
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 16.020.499 77.032.568
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 3.532.664 -3.021.995
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -21.841.964 -1.372.710
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 3.627.569 8.458.851
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.172.632 -71.271.529
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.839.209 21.203.568
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.117.752 4.298.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 19.956.961 16.905.180
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.209.664 -15.989.868
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 3.404.346 -16.536.443
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.194.682 546.575
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -27.188.075 -16.106.152
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -117.013.885 -146.532.392
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
151.260.972 67.548.124
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 2.783.366 11.323.272
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 148.477.606 56.224.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 5.388.729 -1.143.410
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
251.955 1.519.489
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33 0 1.313.553
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 251.955 205.936
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-28.908.566 15.305.532
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.332.629 2.923.580
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -1.527.972 -3.289.891
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 6.860.601 6.213.471
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.707.429 -863.075
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.918.291 -413.091
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
2.918.291 -413.091
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 0 -361.091
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 2.918.291 -52.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.625.720 -1.276.166
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.625.720 -1.276.166
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 21.915.643 16.225.097
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 42.541.363 14.948.931
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 42.541.363 21.915.643
Ticari Alacaklar
370.247.142 363.095.447
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 66.769.070 58.651.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 303.478.072 304.444.129
Diğer Alacaklar
32.793.490 33.234.839
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 10.545.158 13.949.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 22.248.332 19.285.335
Stoklar
9 124.624.272 97.436.197
Peşin Ödenmiş Giderler
177.860.431 60.846.546
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 177.860.431 60.846.546
Diğer Dönen Varlıklar
12 15.059.857 13.585.036
ARA TOPLAM
763.126.555 590.113.708
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
763.126.555 590.113.708
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
320.012 320.012
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 320.012 320.012
Diğer Alacaklar
272.010 237.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 272.010 237.865
Maddi Duran Varlıklar
16 91.799.734 97.856.282
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.728.147 10.859.105
Şerefiye
18 9.072.707 9.072.707
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 1.655.440 1.786.398
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 28.980.638 27.748.162
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
132.100.541 137.021.426
TOPLAM VARLIKLAR
895.227.096 727.135.134
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
124.280.074 123.321.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
124.280.074 123.321.249
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 124.280.074 123.321.249
Ticari Borçlar
285.942.504 131.182.248
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 2.783.366 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 283.159.138 131.182.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 11.029.882 5.641.153
Diğer Borçlar
298.360 46.405
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 298.360 46.405
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 27.585.831 56.494.397
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.040.121 3.107.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 395.186 368.557
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 7.644.935 2.738.958
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 60.496.946 56.289.477
ARA TOPLAM
517.673.718 376.082.444
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
517.673.718 376.082.444
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
329.822.076 312.160.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
329.822.076 312.160.861
Banka Kredileri
19 313.889.358 298.827.684
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 15.932.718 13.333.177
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.143.413 8.639.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 12.143.413 8.639.249
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 19.826.358 14.966.313
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
361.791.847 335.766.423
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
879.465.565 711.848.867
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.761.531 15.286.267
Ödenmiş Sermaye
23 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 746.913 746.913
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 30.229.933 30.229.933
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 41.551.670 42.327.858
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.551.670 42.327.858
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 6.740.173 7.516.361
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 34.811.497 34.811.497
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 29.877.336 29.877.336
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -147.895.772 -158.027.982
Net Dönem Karı veya Zararı
23 1.251.451 10.132.209
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.761.531 15.286.267
TOPLAM KAYNAKLAR
895.227.096 727.135.134
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 8.095.974 29.877.336 -63.925.393 -87.888.852 -22.864.089 -22.864.089
Diğer Düzeltmeler
-6.213.737 -6.213.737 -6.213.737
Transferler
-87.888.852 87.888.852
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.811.497 -579.613 10.132.209 44.364.093 44.364.093
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 34.811.497 7.516.361 29.877.336 -151.814.245 3.918.472 15.286.267 15.286.267
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 34.811.497 7.516.361 29.877.336 -151.814.245 3.918.472 15.286.267 15.286.267
Transferler
3.918.472 -3.918.472
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-776.188 1.251.452 475.264 475.264
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 34.811.497 6.740.173 29.877.336 -147.895.773 1.251.452 15.761.531 15.761.531
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.251.451 -3.335.368
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-465.712 34.470.814
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-465.712 34.470.814
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
155.238 -3.649.571
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 38.980.448
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-620.950 -860.063
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-465.712 34.470.814
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
785.739 31.135.446
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
616 0
Ana Ortaklık Payları
785.123 31.135.446
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959093
BIST