***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 18:59
***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
25 225.299.721 182.129.592 111.715.326 93.916.665
Satışların Maliyeti
25 -185.793.265 -160.919.142 -88.703.730 -87.629.071
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.506.456 21.210.450 23.011.596 6.287.594
BRÜT KAR (ZARAR)
39.506.456 21.210.450 23.011.596 6.287.594
Genel Yönetim Giderleri
26 -20.252.918 -7.711.796 -9.457.867 -4.352.937
Pazarlama Giderleri
26 -24.434.548 -10.991.118 -11.377.301 -3.429.586
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -3.257.194 -734.140 -2.984.050 -352.972
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 174.827.911 36.690.094 63.061.302 10.223.543
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -146.377.915 -24.531.066 -50.472.088 -1.579.355
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.011.792 13.932.424 11.781.592 6.796.287
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 36.340.172 824.212 34.731.260 767.615
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -207.074 -6.369 6.375 -6.369
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.144.890 14.750.267 46.519.227 7.557.533
Finansman Gelirleri
30 27.300.635 101.177.470 3.221.336 47.555.327
Finansman Giderleri
30 -82.709.418 -111.203.956 -33.364.230 -55.184.669
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
736.107 4.723.781 16.376.333 -71.809
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.862.612 -3.472.330 -2.061.591 -5.530.132
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -6.186.014 0 -6.186.014 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 8.048.626 -3.472.330 4.124.423 -5.530.132
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.598.719 1.251.451 14.314.742 -5.601.941
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.598.719 1.251.451 14.314.742 -5.601.941
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23 2.598.719 1.251.451 14.314.742 -5.601.941
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.153.694 17.707.429
Dönem Karı (Zararı)
23 2.598.719 1.251.451
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.598.719 1.251.451
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
78.337.903 13.283.346
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-18 24.589.290 3.268.776
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
30.240.302 1.015.220
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 31.419.205 1.015.220
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.178.903
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
624.876 7.660.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 220.526 2.754.605
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -30.765 129.874
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
435.115 4.776.103
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -1.596.861 -2.288.801
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6.458.207
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -713.842 16.020.499
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -6.193.084 3.532.664
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -1.148.142 -21.841.964
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 3.627.569
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-11.852.004
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
36.332.300
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-50.465.630 3.172.632
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.545.457 11.839.209
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 -44.927.791 -8.117.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 22.382.334 19.956.961
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.768.996 2.209.664
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 11.455.400 3.404.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -686.404 -1.194.682
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -84.508.703 -27.188.075
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -199.010.997 -117.013.885
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
214.292.879 151.260.972
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 27.920.791 2.783.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 186.372.088 148.477.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 5.722.443 5.388.729
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
191.329 251.955
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33 191.329 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0 251.955
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
24.623.880 -28.908.566
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 5.332.629
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -1.527.972
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 6.860.601
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.470.992 17.707.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-957.098
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-10.360.200
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.136.591 2.918.291
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.787.994 2.918.291
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 1.787.994 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0 2.918.291
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.466.378 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -2.650.738 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -815.640 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Ödenen Faiz
-6.458.207
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.017.103 20.625.720
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.017.103 20.625.720
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 31.090.885 21.915.643
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 42.107.988 42.541.363
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 42.107.988 31.090.885
Ticari Alacaklar
414.562.832 392.017.375
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 94.347.899 49.420.108
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 320.214.933 342.597.267
Diğer Alacaklar
25.582.811 36.421.331
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 683.617 12.139.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 24.899.194 24.282.313
Stoklar
9 213.163.159 128.654.456
Peşin Ödenmiş Giderler
280.001.772 80.990.775
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 280.001.772 80.990.775
Diğer Dönen Varlıklar
12 28.578.030 16.726.026
ARA TOPLAM
1.003.996.592 685.900.848
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.003.996.592 685.900.848
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
320.012 320.012
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
320.012 320.012
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 320.012 320.012
Ticari Alacaklar
2.265.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.265.991
Diğer Alacaklar
449.396 379.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 449.396 379.874
Maddi Duran Varlıklar
16 246.733.181 268.268.112
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.629.259 13.333.238
Şerefiye
18 9.072.707 9.072.707
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 4.556.552 4.260.531
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 65.337.181 62.255.567
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
328.735.020 344.556.803
TOPLAM VARLIKLAR
1.332.731.612 1.030.457.651
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
129.527.517 127.437.773
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
129.527.517 127.437.773
Banka Kredileri
19 100.000 100.000
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 129.427.517 127.337.773
Ticari Borçlar
439.238.114 224.945.235
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 30.508.207 2.587.416
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 408.729.907 222.357.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 9.150.455 3.428.012
Diğer Borçlar
191.329
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 191.329
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 76.891.935 52.268.055
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 1.896.889
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.351.925 6.745.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 684.673 249.558
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 2.667.252 6.495.610
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 22.494.865 49.345.927
ARA TOPLAM
682.743.029 464.170.170
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
682.743.029 464.170.170
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
417.647.444 382.772.849
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
417.647.444 382.772.849
Banka Kredileri
19 386.132.441 359.758.269
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 31.515.003 23.014.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 10.967.962 14.324.217
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 61.822.005 64.038.665
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
12 18.833.558
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
509.270.969 461.135.731
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.192.013.998 925.305.901
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
140.717.614 105.151.750
Ödenmiş Sermaye
23 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 746.913 746.913
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 30.229.933 30.229.933
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
202.929.853 199.158.373
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 202.929.853 199.158.373
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 192.919.966 192.919.966
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 10.009.887 6.238.407
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 29.877.336 29.877.336
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -185.665.140 -147.895.771
Net Dönem Karı veya Zararı
23 2.598.719 -66.965.034
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
140.717.614 105.151.750
TOPLAM KAYNAKLAR
1.332.731.612 1.030.457.651
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 34.811.497 7.516.361 29.877.336 -151.814.245 10.132.209 21.500.004 21.500.004
Transferler
3.918.474 -3.918.474
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
158.108.469 -1.277.954 -66.965.034 89.865.481 89.865.481
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 192.919.966 6.238.407 29.877.336 -147.895.771 -66.965.034 105.151.750 105.151.750
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 192.919.966 6.238.407 29.877.336 -147.895.771 -66.965.034 105.151.750 105.151.750
Transferler
-37.769.369 37.769.369
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.771.480 2.598.719 6.370.199 6.370.199
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
29.195.665 29.195.665 29.195.665
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 192.919.966 10.009.887 29.877.336 -185.665.140 2.598.719 140.717.614 140.717.614
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.598.719 1.251.451 14.314.742 -5.601.941
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.771.480 -465.712 -2.483.364 -812.996
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-917.128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.714.350 -620.950 -3.459.077 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
942.870 155.238 975.713 104.132
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.771.480 -465.712 -2.483.364 -812.996
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.172.761 785.739 11.831.378 -6.414.937
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 616 0 615
Ana Ortaklık Payları
-1.172.761 785.123 11.831.378 -6.415.552
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056865
BIST