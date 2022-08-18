***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 225.299.721 182.129.592 111.715.326 93.916.665Satışların Maliyeti25 -185.793.265 -160.919.142 -88.703.730 -87.629.071TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)39.506.456 21.210.450 23.011.596 6.287.594BRÜT KAR (ZARAR)39.506.456 21.210.450 23.011.596 6.287.594Genel Yönetim Giderleri26 -20.252.918 -7.711.796 -9.457.867 -4.352.937Pazarlama Giderleri26 -24.434.548 -10.991.118 -11.377.301 -3.429.586Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -3.257.194 -734.140 -2.984.050 -352.972Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 174.827.911 36.690.094 63.061.302 10.223.543Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -146.377.915 -24.531.066 -50.472.088 -1.579.355ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.011.792 13.932.424 11.781.592 6.796.287Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 36.340.172 824.212 34.731.260 767.615Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -207.074 -6.369 6.375 -6.369FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)56.144.890 14.750.267 46.519.227 7.557.533Finansman Gelirleri30 27.300.635 101.177.470 3.221.336 47.555.327Finansman Giderleri30 -82.709.418 -111.203.956 -33.364.230 -55.184.669SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)736.107 4.723.781 16.376.333 -71.809Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.862.612 -3.472.330 -2.061.591 -5.530.132Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 -6.186.014 0 -6.186.014 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 8.048.626 -3.472.330 4.124.423 -5.530.132SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.598.719 1.251.451 14.314.742 -5.601.941DÖNEM KARI (ZARARI)2.598.719 1.251.451 14.314.742 -5.601.941Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları23 2.598.719 1.251.451 14.314.742 -5.601.941Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.153.694 17.707.429Dönem Karı (Zararı)23 2.598.719 1.251.451Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.598.719 1.251.451Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler78.337.903 13.283.346Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16-18 24.589.290 3.268.776Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler30.240.302 1.015.220Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 31.419.205 1.015.220Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.178.903Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler624.876 7.660.582Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 220.526 2.754.605Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 -30.765 129.874Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler435.115 4.776.103Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 -1.596.861 -2.288.801Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler6.458.207Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 -713.842 16.020.499Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -6.193.084 3.532.664Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -1.148.142 -21.841.964Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 3.627.569Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-11.852.004Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler36.332.300İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-50.465.630 3.172.632Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.545.457 11.839.209İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)33 -44.927.791 -8.117.752İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 22.382.334 19.956.961Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.768.996 2.209.664İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)33 11.455.400 3.404.346İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -686.404 -1.194.682Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -84.508.703 -27.188.075Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -199.010.997 -117.013.885Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler214.292.879 151.260.972İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)33 27.920.791 2.783.366İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 186.372.088 148.477.606Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 5.722.443 5.388.729Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler191.329 251.955İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)33 191.329 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 0 251.955Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)24.623.880 -28.908.566İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 5.332.629Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -1.527.972Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 6.860.601Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları30.470.992 17.707.429Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-957.098Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-10.360.200YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.136.591 2.918.291Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.787.994 2.918.291Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 1.787.994 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 0 2.918.291Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.466.378 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -2.650.738 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -815.640 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Ödenen Faiz-6.458.207FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.017.103 20.625.720NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.017.103 20.625.720DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 31.090.885 21.915.643DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 42.107.988 42.541.363Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 42.107.988 31.090.885Ticari Alacaklar414.562.832 392.017.375İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar33 94.347.899 49.420.108İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 320.214.933 342.597.267Diğer Alacaklar25.582.811 36.421.331İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 683.617 12.139.018İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 24.899.194 24.282.313Stoklar9 213.163.159 128.654.456Peşin Ödenmiş Giderler280.001.772 80.990.775İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 280.001.772 80.990.775Diğer Dönen Varlıklar12 28.578.030 16.726.026ARA TOPLAM1.003.996.592 685.900.848TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.003.996.592 685.900.848DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar320.012 320.012Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar320.012 320.012Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 320.012 320.012Ticari Alacaklar2.265.991İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.265.991Diğer Alacaklar449.396 379.874İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 449.396 379.874Maddi Duran Varlıklar16 246.733.181 268.268.112Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.629.259 13.333.238Şerefiye18 9.072.707 9.072.707Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 4.556.552 4.260.531Ertelenmiş Vergi Varlığı31 65.337.181 62.255.567TOPLAM DURAN VARLIKLAR328.735.020 344.556.803TOPLAM VARLIKLAR1.332.731.612 1.030.457.651KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar129.527.517 127.437.773İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar129.527.517 127.437.773Banka Kredileri19 100.000 100.000Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar19 129.427.517 127.337.773Ticari Borçlar439.238.114 224.945.235İlişkili Taraflara Ticari Borçlar33 30.508.207 2.587.416İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 408.729.907 222.357.819Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 9.150.455 3.428.012Diğer Borçlar191.329İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 191.329Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 76.891.935 52.268.055Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 1.896.889Kısa Vadeli Karşılıklar3.351.925 6.745.168Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 684.673 249.558Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 2.667.252 6.495.610Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 22.494.865 49.345.927ARA TOPLAM682.743.029 464.170.170TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER682.743.029 464.170.170UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar417.647.444 382.772.849İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar417.647.444 382.772.849Banka Kredileri19 386.132.441 359.758.269Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 31.515.003 23.014.580Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 10.967.962 14.324.217Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 61.822.005 64.038.665Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler12 18.833.558TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER509.270.969 461.135.731TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.192.013.998 925.305.901ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar140.717.614 105.151.750Ödenmiş Sermaye23 60.000.000 60.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23 746.913 746.913Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 30.229.933 30.229.933Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)202.929.853 199.158.373Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 202.929.853 199.158.373Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 192.919.966 192.919.966Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 10.009.887 6.238.407Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 29.877.336 29.877.336Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -185.665.140 -147.895.771Net Dönem Karı veya Zararı23 2.598.719 -66.965.034TOPLAM ÖZKAYNAKLAR140.717.614 105.151.750TOPLAM KAYNAKLAR1.332.731.612 1.030.457.651Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 34.811.497 7.516.361 29.877.336 -151.814.245 10.132.209 21.500.004 21.500.004Transferler3.918.474 -3.918.474Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)158.108.469 -1.277.954 -66.965.034 89.865.481 89.865.481Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 192.919.966 6.238.407 29.877.336 -147.895.771 -66.965.034 105.151.750 105.151.750Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 192.919.966 6.238.407 29.877.336 -147.895.771 -66.965.034 105.151.750 105.151.750Transferler-37.769.369 37.769.369Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.771.480 2.598.719 6.370.199 6.370.199Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)29.195.665 29.195.665 29.195.665Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 192.919.966 10.009.887 29.877.336 -185.665.140 2.598.719 140.717.614 140.717.614Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.598.719 1.251.451 14.314.742 -5.601.941DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.771.480 -465.712 -2.483.364 -812.996Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-917.128Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.714.350 -620.950 -3.459.077 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler942.870 155.238 975.713 104.132Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.771.480 -465.712 -2.483.364 -812.996TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.172.761 785.739 11.831.378 -6.414.937Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 616 0 615Ana Ortaklık Payları-1.172.761 785.123 11.831.378 -6.415.552http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056865BIST