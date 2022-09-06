***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
06.09.2022 18:18
***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 06/09/2022 tarih ve E-18454353-100.06-11066 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk." Konulu yazısı gereği,
Şirketimizin payları üzerinde son günlerde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Şirketimizin kamuoyuna açıklanmamış özel bir durumu bulunmamakta ve olağan üretim faaliyetlerine devam etmektedir.
Öte yandan TMSF tarafından 28/06/2022 tarihinde gerçekleştirilen açık arttırma sonucunda BCF1 Ticari İktisadi Bütünlüğü'nün satışı gündemde olup, ihale sonucu yetkili kurumların onayı aşamasındadır. Söz konusu onayların temin edilmesi durumunda sonuç, kamuoyuna ayrıntılarıyla bildirilecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060685
BIST
18:053.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 33,01
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
18:0518,2278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
18:0518,0748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0185
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
17,9862
18:05998,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,10
|Açılış
|: 998,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
997,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATAGY
|4,95
|3.311.178
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|165.181.515
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|258.614.736
|% 10,00
|
|ASUZU
|304,80
|159.373.633
|% 10,00
|
|BURCE
|34,80
|38.848.909
|% 9,99
|
|COSMO
|34,92
|1.320.329
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|13.143.486
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.897.885
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|64.811.653
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EREGL
|31,78
|9.727.048.641
|% 2,58
|
|GARAN
|25,88
|8.088.767.336
|% 2,29
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|ISCTR
|10,53
|6.294.532.865
|% 9,23
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|KRDMD
|13,69
|5.513.919.369
|% 6,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2177
|18,2278
|% 0,07
|
|Euro
|18,0670
|18,0748
|% -0,10
|
|Sterlin
|20,9742
|21,0794
|% 0,23
|
|Frank
|18,4687
|18,5800
|% -0,29
|
|Riyal
|4,8338
|4,8581
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-6,81
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-2,76
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.763
|6.857
|45,00
|
|Yarım
|3.295
|3.347
|16,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.676
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,08
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|-0,03
|
|B. Petrol
|92,90
|92,90
|-2,84
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AYGAZ
Yüzde 7.43 oranında artışla 49.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 861, 996 adet işlem
-
17:58MERKO
Yüzde 5.45 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 252, 553 adet işlem
-
17:56TSKB
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 486, 029 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 3, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 639.00 milyon TL de
-
17:53TKNSA
Yüzde 6.76 oranında artışla 11.84 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 286, 544 adet işlem