***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 06/09/2022 tarih ve E-18454353-100.06-11066 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk." Konulu yazısı gereği,Şirketimizin payları üzerinde son günlerde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Şirketimizin kamuoyuna açıklanmamış özel bir durumu bulunmamakta ve olağan üretim faaliyetlerine devam etmektedir.Öte yandan TMSF tarafından 28/06/2022 tarihinde gerçekleştirilen açık arttırma sonucunda BCF1 Ticari İktisadi Bütünlüğü'nün satışı gündemde olup, ihale sonucu yetkili kurumların onayı aşamasındadır. Söz konusu onayların temin edilmesi durumunda sonuç, kamuoyuna ayrıntılarıyla bildirilecektir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060685BIST