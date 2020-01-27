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***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.01.2020 18:19
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***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

                            Gaziantep 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 02.09.2016 tarihli ve 2016/5555 D. İş sayılı kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak görevlendirildiği Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde
Genel Müdür Mehmet Nazif KOCA 31.12.2019 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmış,    
Fon Kurulu'nun 03.01.2020 tarihli ve 2020/7 sayılı kararıyla? Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde Genel Müdürlük görevine Tansel TULA'nın atanmasına karar verilmiştir.
Ayrıca Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin güncel Yönetim Kurulu şu kişilerden oluşmaktadır:
Nevzat AVUNÇ  / Yönetim Kurulu Başkanı
Halil TEKİN  /  Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Arzu YÜKSEL  /  Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet ÇAĞIRICI  /  Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut BİRLİK  /  Yönetim Kurulu Üyesi
Yaşar ATILGAN  /  Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Ali ALP /  Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma Hülya KÖYLÜOĞLU  /  Yönetim Kurulu Üyesi                
İsmail ACAR  /  Yönetim Kurulu Üyesi
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814642


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Altın Gr. 302 302 2,21  
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Yarım 958 983 -1,54  
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