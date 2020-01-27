***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGaziantep 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 02.09.2016 tarihli ve 2016/5555 D. İş sayılı kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak görevlendirildiği Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ndeGenel Müdür Mehmet Nazif KOCA 31.12.2019 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmış,Fon Kurulu'nun 03.01.2020 tarihli ve 2020/7 sayılı kararıyla? Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde Genel Müdürlük görevine Tansel TULA'nın atanmasına karar verilmiştir.Ayrıca Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin güncel Yönetim Kurulu şu kişilerden oluşmaktadır:Nevzat AVUNÇ / Yönetim Kurulu BaşkanıHalil TEKİN / Yönetim Kurulu Başkan VekiliArzu YÜKSEL / Yönetim Kurulu ÜyesiMehmet ÇAĞIRICI / Yönetim Kurulu ÜyesiMahmut BİRLİK / Yönetim Kurulu ÜyesiYaşar ATILGAN / Yönetim Kurulu ÜyesiMehmet Ali ALP / Yönetim Kurulu ÜyesiFatma Hülya KÖYLÜOĞLU / Yönetim Kurulu Üyesiİsmail ACAR / Yönetim Kurulu ÜyesiKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814642BIST