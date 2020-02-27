***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2020 12:22
***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Royal Halı İplik Tekstil Mobilya San.ve Tic.A.Ş. ile Öz İplik-İş Sendikası arasında 3 Yıllık Süre ile Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821955
BIST
14:21112.094
En Yüksek
|Değişim
|: -2,67%
|| -3.077,56
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
14:216,1733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,1720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1741
En Düşük
6,1506
14:216,7549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0574
|Açılış
|: 6,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7581
En Düşük
6,6963
14:21326,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 2,82
|Açılış
|: 326,81
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|OYAYO
|3,16
|41.196.530
|% 7,48
|
|FMIZP
|49,48
|36.918.583
|% 7,29
|
|ALGYO
|15,44
|120.674.969
|% -13,26
|
|TSPOR
|5,35
|37.311.705
|% -12,30
|
|SNPAM
|5,55
|1.597.214
|% -11,90
|
|BJKAS
|2,47
|14.495.848
|% -11,15
|
|FENER
|11,90
|61.133.659
|% -10,86
|
|THYAO
|12,53
|1.525.632.966
|% -5,36
|
|ASELS
|27,80
|722.292.110
|% -4,14
|
|KRDMD
|2,80
|599.058.675
|% -3,78
|
|IHLGM
|1,32
|451.450.438
|% -0,75
|
|EKGYO
|1,49
|280.858.015
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,32
|451.450.438
|% -0,75
|
|KRDMD
|2,80
|599.058.675
|% -3,78
|
|EKGYO
|1,49
|280.858.015
|% -1,97
|
|THYAO
|12,53
|1.525.632.966
|% -5,36
|
|ODAS
|2,09
|210.769.864
|% -4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9161
|7,9558
|% -0,04
|
|Frank
|6,3260
|6,3641
|% 0,80
|
|Riyal
|1,6398
|1,6480
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|11,49
|
|Altın Gr.
|327
|327
|2,92
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.197
|16,00
|
|Tam
|2.156
|2.210
|19,96
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|9,66
|
|Çeyrek
|523
|534
|4,83
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,73
|51,73
|-1,08
|