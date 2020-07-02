***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.07.2020 18:45
***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu'nun 25.06.2020 tarih ve 2020/193 sayılı kararıyla Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 6758 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesi uyarınca? Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılı bağımsız denetimi için Akademik Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854227
BIST
18:05116.908
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.592,79
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
18:056,8532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
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6,8591
En Düşük
6,8420
18:057,7077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
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|Açılış
|: 7,7400
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,6907
18:05391,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,49
|Açılış
|: 391,42
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
392,22
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|14,41
|55.102.890
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.091.591
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.811.067
|% 10,00
|
|YAPRK
|10,79
|12.238.907
|% 9,99
|
|BIZIM
|21,14
|402.077.950
|% 9,99
|
|SNKRN
|3,20
|1.219.661
|% -9,86
|
|CEOEM
|4,29
|107.504.200
|% -5,92
|
|ULAS
|5,13
|6.132.446
|% -5,35
|
|AKMGY
|38,20
|15.673.647
|% -4,31
|
|UMPAS
|0,75
|128.788
|% -3,85
|
|GARAN
|8,36
|1.314.082.486
|% 0,72
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 8,20
|
|ISFIN
|4,29
|1.043.479.714
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 2,48
|
|THYAO
|12,26
|921.381.248
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 2,48
|
|IEYHO
|1,02
|377.389.425
|% 9,68
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 8,20
|
|ALBRK
|1,76
|467.164.147
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,24
|822.222.089
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5176
|8,5603
|% 0,00
|
|Frank
|7,2191
|7,2626
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8218
|1,8309
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|5,48
|
|Altın Gr.
|391
|392
|1,63
|
|Cumhuriyet
|2.536
|2.557
|10,30
|
|Tam
|2.610
|2.624
|10,50
|
|Yarım
|1.268
|1.283
|5,10
|
|Çeyrek
|634
|643
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,98
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,76
|42,76
|0,73
|